Ростовчанка выиграла грант на всероссийском молодежном форуме

Согласно информации из официальных источников, на смене форума «Молодые писатели, поэты, критики и библиотекари» Мария Гурова получила грант в размере 100 тыс. рублей на реализацию проекта «Ростовский театр поэтов».

Театр функционирует уже полгода. Мария Гурова — его режиссер.

По словам ростовчанки, с сентября 2017 года выступления театра можно будет увидеть на городских и областных мероприятиях.