Ростовчанка выиграла грант на всероссийском молодежном форуме
Ростовчанка Мария Гурова выиграла грант на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида».
Ростовчанка Мария Гурова выиграла грант на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида».
Согласно информации из официальных источников, на смене форума «Молодые писатели, поэты, критики и библиотекари» Мария Гурова получила грант в размере 100 тыс. рублей на реализацию проекта «Ростовский театр поэтов».
Театр функционирует уже полгода. Мария Гурова — его режиссер.
По словам ростовчанки, с сентября 2017 года выступления театра можно будет увидеть на городских и областных мероприятиях.
Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» объединяет талантливую молодежь страны, представляющую творческие сферы деятельности. В 2017 году форум разделен на восемь тематических смен. Его участниками стали более 3000 молодых людей.