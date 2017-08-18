На улице Горной завершат восстановление коллектора к осени 2017 года
На участке протяженностью 270 метров санация коллектора завершена.
На участке протяженностью 270 метров санация коллектора завершена.
Генеральный директор ОАО «Нижегородский водоканал» Александр Прохорчев подробно рассказал об этапах уже проведенных на объекте работ и сроках завершения последнего этапа.
Отметим, что Александр Прохорчев подчеркнул: «Подрядчик заполняет бетонным раствором пространства между существующим коллектором и новой современной полиэтиленовой трубой, которую протащили внутрь в рамках санации. Это необходимо, чтобы обновленный коллектор мог служить на благо города еще долгие годы. 1 сентября начнется засыпка котлована, на что потребуется около месяца. На глубину 20 метров грейдерами будет спущен сыпучий материал, затем его уплотнят, чтобы по максимуму исключить впоследствии возникновение провалов. Мы будем следить за ситуацией в постоянном режиме».
Начальник линейного подразделения № 2 ЗАО «СаровГидроМонтаж» Алексей Иванов рассказал подробности работы: 16−20 человек круглосуточно в две смены трудится на объекте. Задачу по санации усложняет то, что специалистам приходится работать в сильно обводненном грунте и на очень большой глубине — до 18−20 метров.
Главное сделать качественно. Так как реконструкция коллектора позволит восстановить проектную схему водоотведения, тем самым снизив нагрузку на коллекторы Автозаводского и Ленинского районов.