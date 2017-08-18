На улице Горной завершат восстановление коллектора к осени 2017 года

Пресс-служба городской администрации сообщила, что сегодня, 18 августа 2017 года, глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов провел выездное совещание на улице Горной.

Генеральный директор ОАО «Нижегородский водоканал» Александр Прохорчев подробно рассказал об этапах уже проведенных на объекте работ и сроках завершения последнего этапа.

Отметим, что Александр Прохорчев подчеркнул: «Подрядчик заполняет бетонным раствором пространства между существующим коллектором и новой современной полиэтиленовой трубой, которую протащили внутрь в рамках санации. Это необходимо, чтобы обновленный коллектор мог служить на благо города еще долгие годы. 1 сентября начнется засыпка котлована, на что потребуется около месяца. На глубину 20 метров грейдерами будет спущен сыпучий материал, затем его уплотнят, чтобы по максимуму исключить впоследствии возникновение провалов. Мы будем следить за ситуацией в постоянном режиме».

Начальник линейного подразделения № 2 ЗАО «СаровГидроМонтаж» Алексей Иванов рассказал подробности работы: 16−20 человек круглосуточно в две смены трудится на объекте. Задачу по санации усложняет то, что специалистам приходится работать в сильно обводненном грунте и на очень большой глубине — до 18−20 метров.

Сергей Белов заметил, что коллектор на Горной улице является жизненно важной артерией города, а, учитывая сложность и уникальность проводимых работ, специалистам не стоит торопиться и гнаться за скорейшими сроками выполнения работы.