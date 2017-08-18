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16:50 (мск), источник: Kazinform

На нехватку мест в детсадах и школах столицы указал Глава государства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Глава государства в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития регионов и реализации государственных программ, прошедшего в поселке Бурабай Акмолинской области, обратил внимание на нехватку мест в детских садах и школах Астаны.

Источник: Kazinform

Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

После обсуждения вопросов реализации госпрограмм развития, модернизации общественного сознания были заслушаны отчеты о социально-экономическом состоянии регионов. Первым состоялось выступление акима Астаны Асета Исекешева.

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Президент Казахстана акцентировал внимание на проблемах транспортной загруженности и нехватки мест в детских садах и школах столицы. По завершении выступления акима Астаны слово было предоставлено акиму Алматы Бауыржану Байбеку. Президент Казахстана затронул вопросы, связанные с участием малого и среднего бизнеса в экономике города и процессом изъятия земель и жилищ для строительства инфраструктуры. Затем был заслушан отчет акима Акмолинской области Малика Мурзалина.

Нурсултан Назарбаев отметил низкую загруженность предприятий по переработке сельхозпродукции, а также поручил предусмотреть средства в рамках программы «Нурлы жол» на развитие туристического кластера региона.

В ходе обсуждения доклада акима Актюбинской области Бердыбека Сапарбаева Глава государства порекомендовал присутствующим главам областей перенять опыт региона в осуществлении ряда социальных и экономических проектов. Далее, с информацией о развитии Алматинской области выступил Амандык Баталов.

Президент Казахстана акцентировал внимание на важность развития туристической инфраструктуры на озере Алаколь. Заслушав отчет акима Атырауской области Нурлана Ногаева, Нурсултан Назарбаев предоставил слово акиму Западно-Казахстанской области Алтаю Кульгинову.

Глава государства, указав на снижение объемов инвестиций в области на 21%, отметил необходимость активизации работы по привлечению инвесторов в регион. Кроме того, был обсужден вопрос своевременного и полного переселения жителей села Березовка в связи с расширением Карачаганакской санитарно-защитной зоны. Далее был заслушан отчёт акима Жамбылской области Карима Кокрекбаева.

Президент Казахстана остановился на проблеме снижения объема продукции малого и среднего бизнеса в области и акцентировал внимание на важность увеличения постоянной продуктивной занятости. Затем с докладом выступил аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, которому Нурсултан Назарбаев поручил решить вопрос с доступом к качественной питьевой воде жителей поселков Каражал и Жайрем.

В ходе обсуждения отчета акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова Глава государства обратил внимание на проблему младенческой смертности в регионе. С докладом также выступили акимы: Кызылординской области — Крымбек Кушербаев, Мангистауской области — Ералы Тугжанов, Южно-Казахстанской области — Жансеит Туймебаев, Восточно-Казахстанской области — Даниал Ахметов, Павлодарской области — Булат Бакауов, Северо-Казахстанской области — Кумар Аксакалов. Заслушав доклады и отчеты акимов областей, городов Астана и Алматы, Нурсултан Назарбаев подвел итоги совещания и дал ряд конкретных поручений по реализации программ развития страны и регионов.

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