В этом году в Омской области ожидают снег уже в сентябре
Синоптики прогнозируют прохладное начало осени.
Синоптики прогнозируют прохладное начало осени.
В первой половине месяца будет преобладать температура +13…+18 днем и +8…+13 ночью. С 5 до 10 сентября ждут резкое похолодание до +7…+12 днем и +1…+6 ночью. В четвертой и шестой пятидневках месяца столбики термометра опустятся днем до +5…+10, а ночью температура пересечет нулевую отметку, возможны заморозки до -2.
Месячное количество осадков предполагается около нормы, в северных районах больше нормы, по
При этом во второй половине сентября возможен мокрый снег.
— Дожди различной интенсивности, местами грозы предполагаются в отдельные дни первой и третьей декад и в большинстве дней второй декады, во второй половине месяца в периоды похолоданий возможен мокрый снег, — сообщили в УГМС.
По видимому, жаркие дни на следующей неделе будут последними этим летом.