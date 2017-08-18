В этом году в Омской области ожидают снег уже в сентябре

Обь-Иртышское УГМС обнародовало предварительный прогноз погоды на сентябрь. Первый осенний месяц не порадует теплом: ожидается, что средняя месячная температура будет на 1,5−2 градуса ниже климатической нормы и составит +6…+9 градусов.

В первой половине месяца будет преобладать температура +13…+18 днем и +8…+13 ночью. С 5 до 10 сентября ждут резкое похолодание до +7…+12 днем и +1…+6 ночью. В четвертой и шестой пятидневках месяца столбики термометра опустятся днем до +5…+10, а ночью температура пересечет нулевую отметку, возможны заморозки до -2.

Месячное количество осадков предполагается около нормы, в северных районах больше нормы, по юго-западу — меньше нормы (26−54 мм).

При этом во второй половине сентября возможен мокрый снег.

— Дожди различной интенсивности, местами грозы предполагаются в отдельные дни первой и третьей декад и в большинстве дней второй декады, во второй половине месяца в периоды похолоданий возможен мокрый снег, — сообщили в УГМС.