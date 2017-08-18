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16:47 (мск), источник: Volga News

В Тольятти проверили качество ремонтных работ на ул. Спортивной

В пятницу, 18 августа, специалисты департамента дорожного хозяйства и транспорта совместно с представителями общественных советов Автозаводского и Центрального районов провели проверку ремонтных работ на ул. Спортивной, сообщает пресс-служба Автограда.

Участок магистрали от ул. Юбилейной до Московского пр-та ремонтируется в рамках реализации приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Протяженность указанного отрезка составляет 1,8 км, общая площадь — 53 тыс. кв. м. На момент проверки ремонт на ул. Спортивной выполнен на 38%. Проведены работы по фрезерованию (60%), ямочному ремонту (89%), устройству выравнивающего слоя (78%), нанесению временной разметки.

В рамках ремонта планируется уложить бордюры на остановках и пешеходных переходах, заменить асфальтовое покрытие на тротуарах и остановочных площадках — всего 2,6 тыс кв. м.

Члены комиссии оценили качество проведения работ по устройству выравнивающего слоя, измерили его толщину и температуру асфальтового покрытия. По итогам поверки был подписан совместный внутренний акт, подтверждающий, что ремонт магистрали по ул. Спортивной соответствует всем нормам.

Также в Тольятти продолжается ремонт и на других участках дорог. Как сообщает администрация города, на ул. К. Маркса заасфальтировано 360 кв. м дорожного полотна, на ул. Лесной установили три дорожных знака.

На ул. Громовой демонтировано 50 м бортового камня. На участке дороги по ул. Кунеевской заменено 73 м, демонтировано 120 м бордюров. На ул. Матросова также продолжились работы по замене бортового камня — заменено почти 200 м бордюров. На ул. Краснознаменной ведутся работы по укладке выравнивающего слоя — в четверг покрыта площадь 200 кв. м.

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