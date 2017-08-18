В Тольятти проверили качество ремонтных работ на ул. Спортивной

Участок магистрали от ул. Юбилейной до Московского пр-та ремонтируется в рамках реализации приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Протяженность указанного отрезка составляет 1,8 км, общая площадь — 53 тыс. кв. м. На момент проверки ремонт на ул. Спортивной выполнен на 38%. Проведены работы по фрезерованию (60%), ямочному ремонту (89%), устройству выравнивающего слоя (78%), нанесению временной разметки.

В рамках ремонта планируется уложить бордюры на остановках и пешеходных переходах, заменить асфальтовое покрытие на тротуарах и остановочных площадках — всего 2,6 тыс кв. м.

Члены комиссии оценили качество проведения работ по устройству выравнивающего слоя, измерили его толщину и температуру асфальтового покрытия. По итогам поверки был подписан совместный внутренний акт, подтверждающий, что ремонт магистрали по ул. Спортивной соответствует всем нормам.

Также в Тольятти продолжается ремонт и на других участках дорог. Как сообщает администрация города, на ул. К. Маркса заасфальтировано 360 кв. м дорожного полотна, на ул. Лесной установили три дорожных знака.