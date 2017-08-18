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17:41 (мск), источник: Sputniknews.kz

Холодильники с бесплатной едой появятся в Алматы

Каждый желающий сможет поделиться с нуждающимися едой, просто положив их в «холодильник милосердия».

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 18 авг — Sputnik. Общественные холодильники с бесплатными продуктами питания появятся в Алматы. Идея начать такую акцию пришла в голову казахстанцу Алихану Байконурову, который призывает жителей протянуть руку помощи нуждающимся.

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«Впервые я увидел такие холодильники на улицах Денвера. Почти в каждом жилом квартале, а также возле многих крупных магазинов стоят такие холодильники для малоимущих семей, студентов, пенсионеров, которым стыдно просить милостыню, но которым очень хочется есть», — написал мужчина в Сети.

Алихан Байконуров и его друзья уже закупили три «холодильника милосердия», два из которых в скором времени будут установлены в городе. Каждый желающий сможет поделиться с горожанами едой. При этом нужно не забыть указать дату и время на стикерах, которые можно найти на стенках холодильников.

По словам Алихана, тренд «Food Sharing» («Делиться едой» — прим.) распространен во многих странах мира. Он считает, что вместо того, чтобы выбрасывать «лишнюю еду» в мусор или оставлять пищу дома на период долгого отпуска, лучше поделиться с малоимущими.

Алихан Байконуров надеется найти того, кто заберет у него бесплатно третий холодильник и установит возле магазина, столовой или во дворе дома.

«Давайте поможем этому тренду найти дальнейшее распространение на просторах нашей Родины. Надеемся на вашу поддержку, друзья, поможем холодильнику найти новое помещение и приносить пользу обществу», — написал Алихан в Сети.

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