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17:05 (мск), источник: КрымPress

Севастополь встречает Путина пробками и одиночными пикетами

Сегодня Президент РФ Владимир Путин прибыл в Севастополь. В программе рабочей поездки Главы государства: осмотр новостройки-школы в микрорайоне бухты Казачьей, возложение цветов на территории Мемориала «35-я береговая батарея», посещение Херсонеса (оперного концерта на территории музея-заповедника).

Источник: AP 2017

Уже с утра в городе были отмечены пробки на основных магистралях, а ближе к полудню практически невозможно было добраться в микрорайон Казачьей бухты, движение транспорта в Гагаринском районе было затруднено.

Ну, а в центре города выстроились одиночные пикеты. Люди стояли по одному, с плакатами и на расстоянии 50 метров друг от друга. Лозунги были уже, к сожалению, привычными. 90% пикетчиков выступают против изъятия у них земли. Напомним, в городе около 2 тысяч подобных судебных решений. Пострадавшие — владельцы садовых и дачных участков. Однако на пикеты вышло не более 30 человек. Интересно, что через некоторое время к пикетчикам «земельным» присоединились «пикетчики хвалебные» — молодые люди с плакатами в поддержку Путина и со словами благодарности в адрес Президента. То ли «массовка» «разбавляла» акции протеста, то ли провоцировала ситуацию (пикет уже переставал быть «одиночным»).

Все обошлось мирно. По центральному кольцу кортеж Президента не проезжал. Даже странно, что пикетчики сразу не отправились в Казачку.

Именно туда и прибыл Владимир Путин. Первым пунктом в программе его визита стал новый образовательный центр «Бухта Казачья». Трехэтажная школа рассчитана на одну тысячу учеников, которые будут учиться в ней в две смены. Школа оборудована по российским стандартам. В ней будет свой стоматологический кабинет, хореографический зал. До конца текущего года будет построен дополнительный корпус школы, а в 2018 году планируется ввести в эксплуатацию бассейн. Строительство общеобразовательной школы на 650 мест здесь началось еще в 2012 году. Долгострой получил «вторую жизнь» только после воссоединения Крыма с Россией. В 2016 году из федерального бюджета на строительные-монтажные работы по достройке школы, а также на закупку оборудования было выделено 296 млн. рублей.

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