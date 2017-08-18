Севастополь встречает Путина пробками и одиночными пикетами

Источник: AP 2017

Уже с утра в городе были отмечены пробки на основных магистралях, а ближе к полудню практически невозможно было добраться в микрорайон Казачьей бухты, движение транспорта в Гагаринском районе было затруднено.

Ну, а в центре города выстроились одиночные пикеты. Люди стояли по одному, с плакатами и на расстоянии 50 метров друг от друга. Лозунги были уже, к сожалению, привычными. 90% пикетчиков выступают против изъятия у них земли. Напомним, в городе около 2 тысяч подобных судебных решений. Пострадавшие — владельцы садовых и дачных участков. Однако на пикеты вышло не более 30 человек. Интересно, что через некоторое время к пикетчикам «земельным» присоединились «пикетчики хвалебные» — молодые люди с плакатами в поддержку Путина и со словами благодарности в адрес Президента. То ли «массовка» «разбавляла» акции протеста, то ли провоцировала ситуацию (пикет уже переставал быть «одиночным»).

Все обошлось мирно. По центральному кольцу кортеж Президента не проезжал. Даже странно, что пикетчики сразу не отправились в Казачку.