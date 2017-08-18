Органы 52-летней жительницы Павлодара пересадили четверым казахстанцам

Источник: Informburo.kz

Органы 52-летней жительницы Павлодарской области помогли спасти жизни четверых человек. Женщина скончалась от инсульта в городской больнице № 3 Павлодара 17 августа. Об этом рассказал главный трансплантолог Павлодарской области Дмитрий Потеребух.

Читайте также В ООН обеспокоены: Азии не хватает 170 миллионов женщин

«Случилось всё это в часа два ночи. Бригада из Астаны прилетела примерно в четыре утра для изъятия органов. Пересадка закончилась 18 августа к обеду. Изъяты были сердце, печень, почки и лёгкие. Пересадили только сердце, почки и лёгкие. К сожалению, печень не была пересажена, так как функциональные способности были неадекватные для пересадки. Можно сказать, что женщина спасла жизнь четверых людей. Почки пересадили двум людям», — рассказал главный трансплантолог Павлодарской области.

По словам врача, женщина обратилась в больницу с резкой головной болью, позже её состояние ухудшилось в стационаре, и у неё произошёл инстульт.

«У неё трое детей, которые долго обдумывали и всё-таки решили пойти на помощь людям и согласились на донорство. В больнице она пролежала около двух суток всего», — сказал он.