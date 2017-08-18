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17:35 (мск), источник: Informburo.kz

Органы 52-летней жительницы Павлодара пересадили четверым казахстанцам

Посмертный донор в Павлодаре спасла жизнь четверых человек. На пересадку органов женщины дали разрешение её дети.

Источник: Informburo.kz

Органы 52-летней жительницы Павлодарской области помогли спасти жизни четверых человек. Женщина скончалась от инсульта в городской больнице № 3 Павлодара 17 августа. Об этом рассказал главный трансплантолог Павлодарской области Дмитрий Потеребух.

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«Случилось всё это в часа два ночи. Бригада из Астаны прилетела примерно в четыре утра для изъятия органов. Пересадка закончилась 18 августа к обеду. Изъяты были сердце, печень, почки и лёгкие. Пересадили только сердце, почки и лёгкие. К сожалению, печень не была пересажена, так как функциональные способности были неадекватные для пересадки. Можно сказать, что женщина спасла жизнь четверых людей. Почки пересадили двум людям», — рассказал главный трансплантолог Павлодарской области.

По словам врача, женщина обратилась в больницу с резкой головной болью, позже её состояние ухудшилось в стационаре, и у неё произошёл инстульт.

«У неё трое детей, которые долго обдумывали и всё-таки решили пойти на помощь людям и согласились на донорство. В больнице она пролежала около двух суток всего», — сказал он.

В апреле 2017 года в Павлодаре посмертный донор спасла жизнь трёх человек. Её почки и сердце пересадили двум взрослым и 13-летнему ребёнку.

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