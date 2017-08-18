«Южный город» отметит свой четвертый День рождения в стиле горячей летней вечеринки

Жителей ждет праздник в стиле горячей летней вечеринки! Погрузиться в атмосферу яркого пляжного отдыха помогут выступления лучших музыкальных и танцевальных коллективов Самарской области, диджеи и тропические декорации, тематические фото-зоны, африканское шоу, ананасовый боулинг и коктейльный гольф.

На протяжении всего вечера будут работать тематические площадки, интерактивные и food-зоны, различные мастер-классы.

Завершится праздник пенной вечеринкой и грандиозным фейерверком!

Принять участие в мероприятии могут не только жители «Южного города», но и любой житель Самары и Самарской области.

Программа праздника:

17.30 — Начало праздника.

17.30 — Работа мастер классов, интерактивных зон.

17.30 — Работа food-зон.

17:40 — Праздничный концерт.

21:00 — Пенная вечеринка.

22:00 — Фейерверк.