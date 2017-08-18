«Южный город» отметит свой четвертый День рождения в стиле горячей летней вечеринки
Принять участие в мероприятии могут не только жители «Южного города», но и любой житель Самары и Самарской области.
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Принять участие в мероприятии могут не только жители «Южного города», но и любой житель Самары и Самарской области.
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Жителей ждет праздник в стиле горячей летней вечеринки! Погрузиться в атмосферу яркого пляжного отдыха помогут выступления лучших музыкальных и танцевальных коллективов Самарской области, диджеи и тропические декорации, тематические
На протяжении всего вечера будут работать тематические площадки, интерактивные и
Завершится праздник пенной вечеринкой и грандиозным фейерверком!
Принять участие в мероприятии могут не только жители «Южного города», но и любой житель Самары и Самарской области.
Программа праздника:
17.30 — Начало праздника.
17.30 — Работа мастер классов, интерактивных зон.
17.30 — Работа
17:40 — Праздничный концерт.
21:00 — Пенная вечеринка.
22:00 — Фейерверк.
Дата проведения 20 августа 2017 года, время проведения 17:30 — 23:00, сообщает