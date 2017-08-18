В Шымкенте неожиданно для всех «труп» проснулся и ушел
В Шымкенте двое прохожих зашли в полуразваленный дом, чтобы справить нужду и неожиданно наткнулись на лежащего без движения мужчину, сообщает
В Шымкенте двое прохожих зашли в полуразваленный дом, чтобы справить нужду и неожиданно наткнулись на лежащего без движения мужчину, сообщает
О найденном теле они решили сообщить сотрудникам полиции. После приезда которых и началось самое интересное.
Мужчина, которого приняли за труп, неожиданно проснулся, напугав собравшихся и отправился восвояси.
Оказалось, что уснувший мертвым сном был пьян. Мужчина живет неподалеку, а в заброшенном доме решил вздремнуть, поссорившись с женой.
«Я поругался с супругой и пришел сюда на пару часов, чтобы немного прийти в себя. Дом мой неподалеку, а эти ребята говорят, что