Родители детсадовцев и школьников Татарстана жалуются на поборы

«В детских садах собирают денежные средства на канцелярские товары и хозяйственные нужды. В прошлом году департамент проделал большую работу. Мы просмотрели сметы всех муниципальных образований на предмет того, закладывает ли учредитель деньги на приобретение данных товаров. Выявили ряд районов, в которых этого действительно не было, направили письма главам администраций. В этом году поток жалоб стал меньше. Встречаемся с тем, что заведующие вместо того, чтобы обратиться к учредителю с просьбой выделить определенную сумму денег, просят эти средства у родителей», — отметила собеседница.

В детских садах незаконно собирают деньги с родителей не только на канцелярские принадлежности и хозтовары, но и на ремонт. Между тем в прошлом году в республике стартовала масштабная программа ремонта детских садов. Всего планируется отремонтировать 800 детских дошкольных учреждений, 110 из них вошли в программу этого года.

«Сейчас есть жалобы на то, что родителей принуждают к платным образовательным услугам. Их заставляют подписывать договор, чтобы дети ходили на платные кружки», — добавила Гульнара Габдрахманова.