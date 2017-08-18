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17:25 (мск), источник: ИА Татар-информ

Родители детсадовцев и школьников Татарстана жалуются на поборы

(Казань, 18 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). 222 жалобы на коррупционные проявления в детских садах и школах Татарстана поступило в этом году в Департамент надзора и контроля в сфере образования РТ. Родители жалуются на поборы и навязывание платных услуг. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель ведомства Гульнара Габдрахманова.

«В детских садах собирают денежные средства на канцелярские товары и хозяйственные нужды. В прошлом году департамент проделал большую работу. Мы просмотрели сметы всех муниципальных образований на предмет того, закладывает ли учредитель деньги на приобретение данных товаров. Выявили ряд районов, в которых этого действительно не было, направили письма главам администраций. В этом году поток жалоб стал меньше. Встречаемся с тем, что заведующие вместо того, чтобы обратиться к учредителю с просьбой выделить определенную сумму денег, просят эти средства у родителей», — отметила собеседница.

В детских садах незаконно собирают деньги с родителей не только на канцелярские принадлежности и хозтовары, но и на ремонт. Между тем в прошлом году в республике стартовала масштабная программа ремонта детских садов. Всего планируется отремонтировать 800 детских дошкольных учреждений, 110 из них вошли в программу этого года.

«Сейчас есть жалобы на то, что родителей принуждают к платным образовательным услугам. Их заставляют подписывать договор, чтобы дети ходили на платные кружки», — добавила Гульнара Габдрахманова.

По ее словам. Родители школьников тоже часто жалуются на поборы. Администрации школ незаконно собирают деньги на различные нужды — ремонт, канцтовары, приобретение рабочих тетрадей.

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