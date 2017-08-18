Главгосэкспертиза одобрила проект нового театра кукол в Симферополе

«Изучив представленные материалы, эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки», — говорится в сообщении.
В составе Крымского государственного центра детского творчества общей площадью более 8,5 тыс будут построены зрительные залы на 300 и 100 посадочных мест, сценический комплекс со складами, производственными, ремонтными и техническими помещениями, помещения для репетиций, гримерки и бытовки. Также проект предусматривает подземную парковку.
Фасады здания будут обращены на улицу Горького и площадь перед зданием Государственного Совета РК.
«Внешний вид, цветовые и композиционные решения приняты с учетом стилистического тона окружающей застройки. Кроме того, продумана вертикальная связь между этажами в виде массивных пилонов, колонн и ярких вставок из цветной мозаики. Фасад будет украшен скульптурными группами, фронтонами с декоративными карнизами и барельефами, пилястрами и другими элементами», — рассказали в пресс-службе.
В Главгосэкспертизе напомнили, что проект будет реализован в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года».
Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), Крымский государственный центр детского театрального искусства построят на месте существующего здания Крымского академического театра кукол. По словам министра культуры РК Арины Новосельской, трех- или четырехэтажное здание будет построено в стиле неоклассицизма, оборудовано лифтом, внутри будут находиться детский буфет, цеха, вспомогательные и административные комнаты и детские студии.