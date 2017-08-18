Главгосэкспертиза одобрила проект нового театра кукол в Симферополе

«Изучив представленные материалы, эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки», — говорится в сообщении.

В составе Крымского государственного центра детского творчества общей площадью более 8,5 тыс будут построены зрительные залы на 300 и 100 посадочных мест, сценический комплекс со складами, производственными, ремонтными и техническими помещениями, помещения для репетиций, гримерки и бытовки. Также проект предусматривает подземную парковку.

Фасады здания будут обращены на улицу Горького и площадь перед зданием Государственного Совета РК.

«Внешний вид, цветовые и композиционные решения приняты с учетом стилистического тона окружающей застройки. Кроме того, продумана вертикальная связь между этажами в виде массивных пилонов, колонн и ярких вставок из цветной мозаики. Фасад будет украшен скульптурными группами, фронтонами с декоративными карнизами и барельефами, пилястрами и другими элементами», — рассказали в пресс-службе.

В Главгосэкспертизе напомнили, что проект будет реализован в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года».