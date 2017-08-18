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18:21 (мск), источник: Publika.md

В последнее время в столице практически невозможно вызвать такси по телефону

Вызвать такси по телефону в столице практически невозможно. Особенно в дневное время, когда жарко, и в часы пик.

Источник: Publika.md

По словам водителей такси, на это есть свои причины. Многие из них в отпусках, а клиентов в летнее время, напротив, становится больше.

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Журналисты решили провести эксперимент и обзвонили шесть служб такси. Потратили больше часа. Но каждый раз ответ был тот же.

Жители столицы говорят, что в последнее время часто сталкиваются с этой проблемой.

«Вызывал такси последние два дня, так как поставил машину в ремонт. Бывало, что полчаса звонил, не знаю, по какой причине, но мне говорили, что машин нет».

Водителя говорят, что все заказы не выполняют, так как в летнее время многие из них уходят в отпуска.

«Кто отдыхает, кто увольняется. Бывают пассажиры, которых отвезешь на 200 метров и он заплатит больше, чем тот, которого за десять километров везешь. План не выполняем, доходов нет».

«В городе часто в пробках стоим, ждём больше часа, как тут заказ возмешь».

«Очень жарко, и не машины оборудованы кондиционерами, или климат контролем, есть нюансы».

Администраторы служб такси признают, что если клиент предлагает больше денег за проезд, операторы все же находят машину.

Глава Патроната пассажирского и грузового такси утверждает, что это — обычная ситуация в летнее время.

«Ничего необычного, принимая во внимание тот факт, что сейчас лето. Это нормально, такое случается каждый год, но в этом году в связи с высокими температурами это ощущается острее, чем в предыдущие годы», — сказал глава Патроната пассажирского такси Сергей Додон.

В Кишиневе работает более 30 служб такси.

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