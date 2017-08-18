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17:46 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В облздраве прокомментировали видео давки в поликлинике под Воронежем

По словам сотрудников департамента здравоохранения, ситуация возникла спонтанно.

Источник: РИА "Воронеж"

Сотрудники департамента здравоохранения по Воронежской области прокомментировали видео с давкой в очереди в поликлинике Семилукской районной больницы. Как сообщили сотрудники облздрава корреспонденту РИА «Воронеж», ситуация возникла спонтанно. На прием к детскому хирургу пришли пациенты по предварительной записи и без нее. Родители не сделали заранее справки детям для школ и садиков. Врач принял всех пациентов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как рассказали сотрудники департамента, в Семилукскую районную больницу пригласили специалиста из Областной детской клинической больницы № 2 на время отпуска детского хирурга. Врач будет принимать пациентов два раза в неделю. Время и дни приема можно уточнить по телефону +7 (47372) 2 25 37 или на официальном сайте Семилукской районной больницы.

Видео давки в очереди к детском хирургу опубликовали в сети в четверг, 18 августа. Пациенты поликлиники сообщили, что на прием к врачам сложно попасть.

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