В облздраве прокомментировали видео давки в поликлинике под Воронежем
По словам сотрудников департамента здравоохранения, ситуация возникла спонтанно.
По словам сотрудников департамента здравоохранения, ситуация возникла спонтанно.
Сотрудники департамента здравоохранения по Воронежской области прокомментировали видео с давкой в очереди в поликлинике Семилукской районной больницы. Как сообщили сотрудники облздрава корреспонденту РИА «Воронеж», ситуация возникла спонтанно. На прием к детскому хирургу пришли пациенты по предварительной записи и без нее. Родители не сделали заранее справки детям для школ и садиков. Врач принял всех пациентов.
Как рассказали сотрудники департамента, в Семилукскую районную больницу пригласили специалиста из Областной детской клинической больницы № 2 на время отпуска детского хирурга. Врач будет принимать пациентов два раза в неделю. Время и дни приема можно уточнить по телефону +7 (47372) 2 25 37 или на официальном сайте Семилукской районной больницы.
Видео давки в очереди к детском хирургу опубликовали в сети в четверг, 18 августа. Пациенты поликлиники сообщили, что на прием к врачам сложно попасть.