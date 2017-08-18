Белорусского президента в «Телохранителе киллера» назвали боснийским
Гэри Олдмэн в комедийном боевике исполнил роль белорусского диктатора и военного преступника Владислава Дуковича.
Гэри Олдмэн в комедийном боевике исполнил роль белорусского диктатора и военного преступника Владислава Дуковича.
МИНСК, 18 авг — Sputnik. Режиссеры дубляжа назвали белорусского президента боснийским в новом комедийном боевике Патрика Хьюза «Телохранитель киллера».
Роль белорусского диктатора и военного преступника Владислава Дуковича в картине исполнил британский актер Гэри Олдман. По сюжету фильма спецагент Майкл Брюс, сыграл которого Райан Рейнольдс, вынужден объединиться с киллером Дариусом Кинкейдом (Сэмюэль Л. Джексон). Киллер бросает вызов восточноевропейскому диктатору Духовичу, свидетельствует против него в суде и спасает из тюрьмы свою супругу Соню.
Фильм в Беларуси, России и Украине вышел в прокат с некоторыми правками — главного отрицательного героя Дуковича из белорусского диктатора переименовали в боснийского.
Высоких оценок картина не получила — на сайте Metacritic рейтинг фильма составил 54 из 100, он основан на 21 рецензии пользователей. Понравится ли картина белорусскому зрителю, пока не ясно, в прокат фильм вышел 17 августа.