Белорусского президента в «Телохранителе киллера» назвали боснийским

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 авг — Sputnik. Режиссеры дубляжа назвали белорусского президента боснийским в новом комедийном боевике Патрика Хьюза «Телохранитель киллера».

Роль белорусского диктатора и военного преступника Владислава Дуковича в картине исполнил британский актер Гэри Олдман. По сюжету фильма спецагент Майкл Брюс, сыграл которого Райан Рейнольдс, вынужден объединиться с киллером Дариусом Кинкейдом (Сэмюэль Л. Джексон). Киллер бросает вызов восточноевропейскому диктатору Духовичу, свидетельствует против него в суде и спасает из тюрьмы свою супругу Соню.

Фильм в Беларуси, России и Украине вышел в прокат с некоторыми правками — главного отрицательного героя Дуковича из белорусского диктатора переименовали в боснийского.