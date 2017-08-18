Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Интимную гигиену признали травмоопасной
Изобретение 73-летнего россиянина стало востребованным за рубежом
США теряют союзников из-за России: какие страны не с Америкой
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Как автомобиль превратился в орудие теракта в ЕвропеВ четверг автофургон врезался в толпу на пешеходной туристической улице Рамбла в центре Барселоны
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Пенсионер решил доехать из деревни до Минска без заднего колеса
Личные авто стали обходиться россиянам все дороже
Заворотнюк оказалась в эпицентре теракта в Барселоне – СМИ
Счастливы вместе: Кудрявцева показала фото с мужем
Анжелика Варум восхитила поклонников элегантным платьем (фото)
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
Пилот РФ о свободной охоте в Сирии: Уничтожаем все
Военным разрешили изымать земли у граждан
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
13Умерла Вера Глаголева
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
19:28 (мск), источник: Sputnik.by

Белорусского президента в «Телохранителе киллера» назвали боснийским

Гэри Олдмэн в комедийном боевике исполнил роль белорусского диктатора и военного преступника Владислава Дуковича.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 авг — Sputnik. Режиссеры дубляжа назвали белорусского президента боснийским в новом комедийном боевике Патрика Хьюза «Телохранитель киллера».

Роль белорусского диктатора и военного преступника Владислава Дуковича в картине исполнил британский актер Гэри Олдман. По сюжету фильма спецагент Майкл Брюс, сыграл которого Райан Рейнольдс, вынужден объединиться с киллером Дариусом Кинкейдом (Сэмюэль Л. Джексон). Киллер бросает вызов восточноевропейскому диктатору Духовичу, свидетельствует против него в суде и спасает из тюрьмы свою супругу Соню.

Фильм в Беларуси, России и Украине вышел в прокат с некоторыми правками — главного отрицательного героя Дуковича из белорусского диктатора переименовали в боснийского.

Высоких оценок картина не получила — на сайте Metacritic рейтинг фильма составил 54 из 100, он основан на 21 рецензии пользователей. Понравится ли картина белорусскому зрителю, пока не ясно, в прокат фильм вышел 17 августа.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Красиво снять затмение: астрономические фотографы раскрыли секреты
'Первый канал' опроверг информацию о закрытии 'Модного приговора'
Трамп уволил советника по стратегическим вопросам
Телеканал Life сегодня прекратит вещание
Украина выразила протест России из-за поездки Путина в Крым
Российскую легкоатлетку дисквалифицировали за допинг
Число жертв нападений в финском Турку выросло до двух
В Москве нашли пропавшего певца Евгения Осина
Главные события недели (видео)
Спорт
Каррера vs Семин, Тарханов vs Гончаренко. Интриги 7-го тура РФПЛ Массимо Каррера уже проиграл два главных матча лета «Зениту» и ЦСКА, и третья осечка будет перебором
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Москвичам предложат переехать в «казенное» жилье
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь