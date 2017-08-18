«Ресторанный день» в Нижнем Новгороде сосредоточится в центре города

Как сообщил агентству «НТА-Приволжье» один из организаторов «Ресторанного дня» в Нижнем Новгороде Григорий Матасов, на карте акции расположены 39 однодневных кафе.

Однако, по факту их будет больше. «Карта уже готова, но регистрация продолжается. В любом случае ресторанов будет больше, чем человек может обойти за один день», — подчеркнул собеседник агентства.

Одной из особенностей предстоящего фестиваля любителей готовить и угощать станет его расположение. Практически все заведения сосредоточились в центре Нижнего Новгорода. «Образовался такой кластер вокруг Рождественской, Почаины и Большой Покроской. Можно пройти удобным маршрутом: подняться с Рождественской наверх или, наоборот, спуститься с Покровки», — отметил Григорий Матасов.