Без грибов и ягод: в Витебском районе запретили ходить в леса

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 авг — Sputnik. Витебский районный исполнительный комитет принял решение о введении запрета на посещение гражданами лесных угодий.

Соответствующие положения содержатся в распоряжении председателя Витебского РИК № 236р, принятого 18 августа текущего года.

«В целях недопущения возникновения пожаров в лесах и торфяниках на территории Витебского района запрещено посещение населению лесов и торфяников, не связанное с хозяйственной деятельностью», — говорится в документе.

Там также отмечается, что с пятницы 18 августа в лесах также запрещается сжигать мусор и разводить костры. Данное ограничение действует и для территорий объектов предприятий всех форм собственности.