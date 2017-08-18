Без грибов и ягод: в Витебском районе запретили ходить в леса
В лесах и на торфяниках всем без исключения запретили разводить костры и сжигать мусор.
В лесах и на торфяниках всем без исключения запретили разводить костры и сжигать мусор.
МИНСК, 18 авг — Sputnik. Витебский районный исполнительный комитет принял решение о введении запрета на посещение гражданами лесных угодий.
Соответствующие положения содержатся в распоряжении председателя Витебского РИК № 236р, принятого 18 августа текущего года.
«В целях недопущения возникновения пожаров в лесах и торфяниках на территории Витебского района запрещено посещение населению лесов и торфяников, не связанное с хозяйственной деятельностью», — говорится в документе.
Там также отмечается, что с пятницы 18 августа в лесах также запрещается сжигать мусор и разводить костры. Данное ограничение действует и для территорий объектов предприятий всех форм собственности.
По информации Гидромета, сухая погода сохранится в Витебском районе как минимум до понедельника 21 августа — на этот день синоптики на Витебщине прогнозируют дожди.