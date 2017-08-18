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18:37 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 19 августа

Завтра в республике жарко. Ожидается переменная облачность, ветер северо-восточный слабый. В Бричанах и Сороках плюс 30, в Бельцах на градус больше.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +28° 84% 757 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках плюс 30, в Бельцах на градус больше. В Оргееве 32, в Кишиневе и Тирасполе — 33. До 34 градуса воздух прогреется в Леове, и до 35 — в Комрате и Кагуле.

В ближайшее время будет по-прежнему знойно, но возможны дожди. В Кишиневе днем до плюс 30, ночью — 19 градусов.

На морских курортах солнечно. В Барселоне 27 градусов, в Констанце — 29, в Одессе 31, в Варне — на градус больше. В Будве термометры покажут 33.

В Анталии — 31 градус, в Ницце — 28, в Салониках 34, в Ларнаке 32, а на египетском побережье — 39 градусов.

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