Прогноз погоды на 19 августа
Завтра в республике жарко. Ожидается переменная облачность, ветер
Завтра в республике жарко. Ожидается переменная облачность, ветер
В Бричанах и Сороках плюс 30, в Бельцах на градус больше. В Оргееве 32, в Кишиневе и Тирасполе — 33. До 34 градуса воздух прогреется в Леове, и до 35 — в Комрате и Кагуле.
В ближайшее время будет
На морских курортах солнечно. В Барселоне 27 градусов, в Констанце — 29, в Одессе 31, в Варне — на градус больше. В Будве термометры покажут 33.
В Анталии — 31 градус, в Ницце — 28, в Салониках 34, в Ларнаке 32, а на египетском побережье — 39 градусов.