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18:22 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Ильсур Метшин поздравил жительницу Казани со 100-летним юбилеем

Труженик тыла, ветеран труда Анна Трупп живет в столице Татарстана почти 70 лет.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 18 августа, Михаил Ченцов). Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил сегодня жительницу столицы Татарстана Анну Григорьевну Трупп со 100-летним юбилеем. Градоначальник приехал в гости к имениннице, которая проживает в Вахитовском районе города, и за праздничным столом пообщался с ней и ее дочерью. Мэр Казани также передал Анне Григорьевне поздравления от Президента России Владимира Путина и главы Татарстана Рустама Минниханова.

Труженик тыла, ветеран труда Анна Григорьевна живет в Казани с 1948 года, переехав в город в возрасте 31 года. Муж именинницы, Лев Самуилович Трупп, прошел Финскую войну и всю Великую Отечественную войну и дослужился до звания майора. В 1972 году его не стало. У Анны Григорьевны большая семья — две дочери, три внука и два правнука. Одна из дочек именинницы — Ольга, работает директором средней общеобразовательной школы № 12, проживает вместе с мамой и ухаживает за ней. К слову, несмотря на преклонный возраст, Анна Григорьевна старается выполнять дела по дому самостоятельно.

«Я не первый раз 100-летнего жителя Казани поздравляю, и для меня прослеживается четкая нить — все, кто до 100 лет дожил — позитивные люди. Они радуются жизни, благодарны семье. Это, наверное, все-таки главный эликсир долголетия», — отметил Ильсур Метшин, и попросил именинницу поделиться своим секретом долгожительства.

По словам Анны Григорьевны, никакого секрета нет, просто она очень много читает и интересуется различными сферами жизни, в особенности политикой. «Я знаю всех наших руководителей, читаю уйму газет. Я ведь абсолютный политик», — рассказала долгожительница. Как отметила Ольга Трупп, еженедельно она выписывает для мамы пять газет.

Градоначальник поинтересовался у ветерана, какое время было самое тяжелое, и какое — самое счастливое. «В войну работала, знаю все подноготную нашей жизни. Трудная работа была, но ничего — выдержали. И на заготовки ездили, с лекциями выступали. Мы учили ребят работать честно, справедливо. Я жизнь хорошую прожила, не сидячую, не домашнюю», — поделилась воспоминаниями Анна Григорьевна.

«Поздравляем вас от всей души, будьте здоровы! Спасибо вам за дочь, она у нас один из лучших директоров. Вы можете гордиться детьми», — сказал Ильсур Метшин и вручил имениннице большой плазменный телевизор.

Поздравить Анну Трупп с юбилеем приехал также глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Андрей Лобов.

Анна Григорьевна Трупп родилась в городе Кондарово Калужской области, откуда в 1934 году переехала в Ленинград. В 1943 году Анна Григорьевна была эвакуирована из Ленинграда в Уральскую область. Спустя пять лет она перебралась в Казань, где устроилась на работу секретарем в авиационном техникуме. Анна Трупп награждена знаком «Житель блокадного Ленинграда», знаком «Фронтовик 1941−1945г.г.», медалью «Жукова», медалью «За доблестный труд во время Войны», медалью «В память 1000-летия Казани» и другими памятными и юбилейными медалями.

Всего на сегодня в Казани проживает 45 долгожителей в возрасте 100 лет и старше.

Видеорепортаж.

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