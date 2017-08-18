В новой маршрутной сети Омска отменят 20 маршрутов

В новой транспортной сети, проект которой должны представить в сентябре, предусмотрено закрытие около 20 автобусных маршрутов. Каких именно, пока не известно, но общее количество маршрутов сократится примерно со 150 до 130. Об этом сообщает «КП в Омске» со ссылкой на руководителя проекта по созданию маршрутной сети Александра Крылатова.

Напомним, ранее стало известно о планах по открытию четырех новых маршрутов: № 52 между Московкой и микрорайоном «Тополиный», № 60, который продлят от Ж/Д вокзала до Старого Кировска, № 40 от «Меги» до улицы Березовая и еще один (ему пока не присвоено номера) — от улицы «Дружбы» в Нефтяниках до Березовой. Эти маршруты проложены между районами, до которых сейчас нельзя добраться без пересадок.

Предполагается, что эти новые маршруты не будут загружены пассажирами. Поэтому, чтобы сделать их рентабельными, из сети исключают 20 других. В целом количество маршрутов уменьшится порядка на 80%, а интервал ожидания увеличится до 7 минут.

Крылатов считает это оправданным.