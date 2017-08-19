Семь человек задержаны за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег

Источник: Noi.md

Сотрудники правоохранительных органов провели 22 обыска в пунктах сбора металлолома и офисах двух компаний, занимающихся торговлей металлоломом, а также по месту жительства и в автомобилях руководителей компаний.

Они обвиняются в использовании мошеннических схемах для уклонения от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупных размерах.

Так, экономические операторы регистрировали в бухгалтерском учете акты приобретения металлических отходов, оформленные на умерших или находящихся за границей лиц.

Кроме того, подозреваемые приобретали лом и отходы цветных металлов, указывая в бухгалтерских документах увеличение расходов, тем самым искажая налогооблагаемую сумму и уплачивая государству существенно меньше налогов.

Предварительные данные расследования показывают, что только один из двух экономических агентов начиная с 2014 года отразил в бухгалтерском учете расходы на 95 млн. леев больше действительных расходов. В настоящее время проводятся процессуальные действия для определения точного размера ущерба, нанесенного государству.

В ходе обысков были изъяты бухгалтерские документы, черновики, записные книжки, электронные носители, содержащие информацию о незаконной деятельности, более 20 мобильных телефонов, около 200 000 леев и более 3000 долларов США неучтенных средств.

Было обнаружено также более 350 тонн металлолома без документов происхождения.

Управляющий и основатель этих двух компаний владеет недвижимостью (дом, роскошные автомобили, земля и т. д. ) стоимостью в десятки миллионов леев, законность их происхождения должна быть проверена.

Семь человек, обвиняемых в причастности к совершению преступления, были задержаны, а 17 августа 2017 года на их имена выданы ордеры на арест на 30 суток.