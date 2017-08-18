Коля Лукашенко на «президентском поле» намолотил 5 тонн зерна
Президент на полях дал аграриям ряд поручений: в частности, он опять их призвал поторопиться с уборкой зерновых
Президент на полях дал аграриям ряд поручений: в частности, он опять их призвал поторопиться с уборкой зерновых
МИНСК, 18 авг — Sputnik. Младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай, впервые сев за руль зерноуборочного комбайна, намолотил 5 тонн зерна, сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».
Глава государства в пятницу посетил с рабочей поездкой Оршанский и Шкловский районы, где ознакомился с ходом уборочной кампании.
Как сообщили в эфире телеканала, на поле в ОАО «Александрийское» сын президента, управляя комбайном «Палессе GS16», намолотил пять тонн зерна.
Как ранее сообщал Sputnik, президент на полях дал аграриям ряд поручений: в частности, он опять их призвал поторопиться с уборкой зерновых