Коля Лукашенко на «президентском поле» намолотил 5 тонн зерна

МИНСК, 18 авг — Sputnik. Младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай, впервые сев за руль зерноуборочного комбайна, намолотил 5 тонн зерна, сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».

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Глава государства в пятницу посетил с рабочей поездкой Оршанский и Шкловский районы, где ознакомился с ходом уборочной кампании.

Как сообщили в эфире телеканала, на поле в ОАО «Александрийское» сын президента, управляя комбайном «Палессе GS16», намолотил пять тонн зерна.