Борющуюся за сына Азаренко поддержали мировые спортсмены
Организаторы турнира US Open надеются увидеть Азаренко на кортах в Америке.
Организаторы турнира US Open надеются увидеть Азаренко на кортах в Америке.
МИНСК, 18 авг — Sputnik. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко получает слова поддержки от известных мировых спортсменов, сообщается в ее фанатской группе в социальной сети «ВКонтакте».
«Оставайся сильной, Вика. Полностью поддерживаю твое заявление», — написала белорусской спортсменке победительница Уимблдона-2013 Марион Бартоли.
«Надеюсь, что все сложится в Викину пользу. Такая неприятная ситуация», — выразила поддержку Азаренко американка Ирина Фалькони.
Кроме того, теннисистке пришло сообщение от организаторов турнира US Open, которые заявили, что надеются увидеть Азаренко на кортах в Америке в ближайшее время.
Ранее теннисистка приняла решение не участвовать в Открытом чемпионате США