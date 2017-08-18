Борющуюся за сына Азаренко поддержали мировые спортсмены

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 авг — Sputnik. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко получает слова поддержки от известных мировых спортсменов, сообщается в ее фанатской группе в социальной сети «ВКонтакте».

Экс-бойфренд Азаренко Билли Маккинг, от которого она родила ребенка в декабре прошлого года, в прошлом месяце обратился с заявлением в суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния), якобы белоруска похитила их сына Лео Александра. Суд постановил, что на время рассмотрения дела об опекунстве Лео не может покидать город.

«Оставайся сильной, Вика. Полностью поддерживаю твое заявление», — написала белорусской спортсменке победительница Уимблдона-2013 Марион Бартоли.

«Надеюсь, что все сложится в Викину пользу. Такая неприятная ситуация», — выразила поддержку Азаренко американка Ирина Фалькони.

Кроме того, теннисистке пришло сообщение от организаторов турнира US Open, которые заявили, что надеются увидеть Азаренко на кортах в Америке в ближайшее время.