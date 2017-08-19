Кондратьев поручил создать команды КВН в каждой школе на Кубани
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев считает, что для развития
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев считает, что для развития
По словам губернатора, сейчас на Кубани
«Важно и дальше формировать площадки для обучения школьников основам игры. КВН, как и спорт в крае, должен стать массовым. Он объединяет молодежь, это та альтернатива интернету и улице, которую мы можем дать нашим детям, — подчеркнул губернатор. — Команды нужно создавать в каждой школе Кубани, КВН должен стать привычной внеурочной деятельностью учеников».
Он добавил, что качества, которые воспитывает игра — умение мыслить нестандартно, принимать решения, быстро реагировать на ситуации — значительно помогут ребятам в их дальнейшей жизни.