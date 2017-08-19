Кондратьев поручил создать команды КВН в каждой школе на Кубани

По словам губернатора, сейчас на Кубани КВН-движение набирает обороты. В крае сфоримровано порядка 700 команд, а это на сто больше, чем в прошлом году. Две из них играют в Высшей Лиге КВН, три — в Премьер-лиге. Для того, чтобы такой успех стал постоянным, готовить ребят необходимо со школы, отметил он.