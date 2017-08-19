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12:08 (мск), источник: ЮГА.ру

Кондратьев поручил создать команды КВН в каждой школе на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев считает, что для развития КВН-движения в регионе команды клуба должны появиться в каждой школе. Об этом он заявил на встрече с представителями краевых команд КВН.

По словам губернатора, сейчас на Кубани КВН-движение набирает обороты. В крае сфоримровано порядка 700 команд, а это на сто больше, чем в прошлом году. Две из них играют в Высшей Лиге КВН, три — в Премьер-лиге. Для того, чтобы такой успех стал постоянным, готовить ребят необходимо со школы, отметил он.

«Важно и дальше формировать площадки для обучения школьников основам игры. КВН, как и спорт в крае, должен стать массовым. Он объединяет молодежь, это та альтернатива интернету и улице, которую мы можем дать нашим детям, — подчеркнул губернатор. — Команды нужно создавать в каждой школе Кубани, КВН должен стать привычной внеурочной деятельностью учеников».

Он добавил, что качества, которые воспитывает игра — умение мыслить нестандартно, принимать решения, быстро реагировать на ситуации — значительно помогут ребятам в их дальнейшей жизни.

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