Минчанку и украинца задержали на границе с наркобукетами-маковеями

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 авг — Sputnik. Сотрудники Гомельской таможни задержали двух граждан — жительницу Минска и украинца, которые пересекали границу с религиозными букетами-маковеями с головками мака, сообщили Sputnik в пятницу в таможне.

На таможне предупреждают: всего одна головка мака, входящая в состав религиозного оберега «маковейчик», может стать причиной для возбуждения уголовного дела.

«Именно такой букет обнаружили таможенники в ПТО “Александровка” в личных вещах следовавшей на автобусе в Беларусь минчанки. Похожий сувенир в отделении для перчаток в легковом автомобиле Mazda оказался и у гражданина Украины», — сообщили собеседники Sputnik.

В настоящее время по данным фактам проводится проверка.