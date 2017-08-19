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09:09 (мск), источник: Sputnik.by

Минчанку и украинца задержали на границе с наркобукетами-маковеями

Всего одна головка мака, входящая в состав религиозного оберега «маковейчик», может стать причиной для возбуждения уголовного дела.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 авг — Sputnik. Сотрудники Гомельской таможни задержали двух граждан — жительницу Минска и украинца, которые пересекали границу с религиозными букетами-маковеями с головками мака, сообщили Sputnik в пятницу в таможне.

На таможне предупреждают: всего одна головка мака, входящая в состав религиозного оберега «маковейчик», может стать причиной для возбуждения уголовного дела.

«Именно такой букет обнаружили таможенники в ПТО “Александровка” в личных вещах следовавшей на автобусе в Беларусь минчанки. Похожий сувенир в отделении для перчаток в легковом автомобиле Mazda оказался и у гражданина Украины», — сообщили собеседники Sputnik.

В настоящее время по данным фактам проводится проверка.

Согласно белорусскому законодательству незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

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