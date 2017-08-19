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09:11 (мск), источник: БЕЛТА

Нейросеть научилась «рисовать» несуществующие улицы

По мнению разработчиков, в будущем их творение поможет создавать виртуальные миры, очень похожие на реальные. На данный момент это лучший конструктор вымышленных пейзажей.

Источник: БЕЛТА

Ученые и эксперты из Стэнфордского университета совместно с компанией Intel разработали алгоритм, позволяющий создавать изображения несуществующих улиц. Для обучения в нейросеть потребовалось ввести около 5 тыс. изображений улиц немецких городов.

Пока система конструирует улицы с помощью человека, который набрасывает от руки предполагаемый пейзаж. Все элементы загружаемого шаблона должны были иметь соответствующие цифровые обозначения, чтобы искусственный интеллект понимал, какие элементы, вроде людей, машин или зданий, куда ставить.

Во время загрузки произошла ошибка.

По мнению разработчиков, в будущем их творение поможет создавать виртуальные миры, очень похожие на реальные. На данный момент это лучший конструктор вымышленных пейзажей.

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