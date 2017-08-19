Нейросеть научилась «рисовать» несуществующие улицы

Источник: БЕЛТА

Ученые и эксперты из Стэнфордского университета совместно с компанией Intel разработали алгоритм, позволяющий создавать изображения несуществующих улиц. Для обучения в нейросеть потребовалось ввести около 5 тыс. изображений улиц немецких городов.

Пока система конструирует улицы с помощью человека, который набрасывает от руки предполагаемый пейзаж. Все элементы загружаемого шаблона должны были иметь соответствующие цифровые обозначения, чтобы искусственный интеллект понимал, какие элементы, вроде людей, машин или зданий, куда ставить.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0fhUJT21-bs?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.