Спеццентры по бесплатным гектарам создадут в регионах Дальнего Востока

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке рекомендовало регионам создавать специальные центры по программе «Бесплатный гектар». В них получатели земельных участков могли бы узнавать, какими мерами поддержки они могут воспользоваться.

Об этом сообщает пресс-служба минвостокразвития со ссылкой на руководителя центра методологии АРЧК ДВ Марию Полякову.

«Важно создавать такие центры на местах, в регионах. Многие граждане нуждаются в консультационной, методологической помощи. Агентство со своей стороны оказывает такую поддержку, но людям бывает проще и удобнее узнавать об этом на местах, что называется “спросить у соседа”. Было бы полезно, если бы такая помощью оказывалась централизованно в регионах», — отметила она.

Эксперты агентства указали на уже существующую в регионах положительную практику. В частности, в одном из районов Хабаровского края организован «центр выдачи дальневосточного гектара», где людям помогают выбрать участок и меру поддержки. В Приморском крае имеется бюджетное учреждение, где кадастровые инженеры помогают гражданам в случае необходимости перенести границы участка или выбрать участок в другом месте — в нём можно предусмотреть и наличие других полезных специалистов. В агентстве уверены, что там, где нет таких центров, дополнительную нагрузку могут взять сами уполномоченные органы.

По мнению Марии Поляковой, от получателей гектаров поступают запросы о том, существуют ли программы по совместному использованию технических средств для сельскохозяйственных работ. «Такие специализированные центры по эксплуатации техники также можно было бы развивать на региональном и муниципальном уровнях», — сказала она.