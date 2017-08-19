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11:22 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

На Дону стартовал набор в Президентскую программу подготовки управленцев

В правительстве Ростовской области стартовал конкурсный отбор и прием заявок от специалистов для обучения по Президентской программе подготовки управленческих кадров на 2017/18 учебный год.

Основной целью ее реализации является подготовка высококвалифицированных управленцев для развития и повышения конкурентоспособности донского бизнеса.

Обучение будет проводиться в Южном федеральном университете и в Южно-Российском институте управления РАНХиГС по направлениям «Менеджмент» и «Управление ресурсами бизнеса».

По данным официальных источников, две третьих общей стоимости обучения участника программы оплачивается из средств федерального и областного бюджетов.

Подать документы для участия можно до 30 сентября. Все подробности по вопросам зачисления в программу можно узнать по телефонам: (863) 240−16−24, 240−67−04, 240−16−60.

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