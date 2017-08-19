На Дону стартовал набор в Президентскую программу подготовки управленцев

Основной целью ее реализации является подготовка высококвалифицированных управленцев для развития и повышения конкурентоспособности донского бизнеса.

Обучение будет проводиться в Южном федеральном университете и в Южно-Российском институте управления РАНХиГС по направлениям «Менеджмент» и «Управление ресурсами бизнеса».

По данным официальных источников, две третьих общей стоимости обучения участника программы оплачивается из средств федерального и областного бюджетов.