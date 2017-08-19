На Дону стартовал набор в Президентскую программу подготовки управленцев

Основной целью ее реализации является подготовка высококвалифицированных управленцев для развития и повышения конкурентоспособности донского бизнеса.
Обучение будет проводиться в Южном федеральном университете и в Южно-Российском институте управления РАНХиГС по направлениям «Менеджмент» и «Управление ресурсами бизнеса».
По данным официальных источников, две третьих общей стоимости обучения участника программы оплачивается из средств федерального и областного бюджетов.
Подать документы для участия можно до 30 сентября. Все подробности по вопросам зачисления в программу можно узнать по телефонам: (863) 240−16−24, 240−67−04, 240−16−60.