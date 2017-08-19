Приморским подтопленцам продадут овощи по оптовым ценам

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края обеспечит специальную закупку овощей, которые будут продавать жителям пострадавших от паводка районов по самым низким ценам. Такое поручение ведомству дал губернатор региона.

Владимир Миклушевский посетил Октябрьский район, где провёл заседание комиссии по ликвидации ЧС. В результате ливневых дождей в муниципальном образовании пострадали четыре хозяйства, площадь подтопленных угодий составила 896 гектаров. Общий ущерб труженикам села оценивается в 15,5 миллиона рублей. Огороды многих селян также оказались под водой.

Глава края распорядился обеспечить население всех районов, столкнувшихся с гибелью урожая, дешёвыми овощами.

«Опыт у нас такой есть, в прошлом году краевое Госпродагенство закупало овощи, крупы и картофель по оптовым ценам и реализовало жителям пострадавших от тайфуна территорий с минимальными торговыми наценками. Необходимо продумать логистику и подвозить продовольствие централизованно. Главам пострадавших в ЧС районов необходимо оперативно организовать сбор заявок», — сказал губернатор.

Он также поручил сосредоточить все силы на организации выплат пострадавшим. В район направлено около 1,5 миллиона рублей из краевого бюджета — «на подходе» ещё свыше двух миллионов. Продолжается работа по составлению списков граждан на получение компенсаций из федерального бюджета. Владимир Миклушевский обратил внимание на то, что объём «не только полученных, но уже и обработанных заявлений» должен составлять не менее 98 процентов к вечеру воскресенья.