Более трехсот садоводов приняли участие в выставке «Городские цветы» в Хабаровске
Она открылась в городском парке отдыха «Динамо» (ФОТО).
Она открылась в городском парке отдыха «Динамо» (ФОТО).
Хабаровск, 19 августа, AmurMedia.
Свыше трехсот садоводов и огородников приняли участие в выставке продукции собственного производства «Городские цветы», которая прошла в Хабаровске. Мероприятие проводилось в городском парке отдыха «Динамо», сообщили ИА AmurMedia в
По уже сложившейся традиции, кроме непосредственно представления вкусной продукции со своих грядок, участники выставки готовили культурную программу:
Выставка проводится в Хабаровске уже девятнадцатый раз. В ее торжественном открытии приняли участие главы муниципальных районов Хабаровска, а также заместитель мэра города по социальным вопросам Светлана Шевченко. Она не только поздравила участников выставки, но и наградила победителей городского конкурса на лучшее содержание, озеленение и цветочное оформление среди комитетов по управлению районами. Лучших выбирали в трех номинациях: «Лучшая цветочная композиция», «Лучшее ландшафтное оформление территории», «Лучшая вертикальная композиция». Призеры получили благодарственные письма и денежные сертификаты.
«Благодаря вам наш город становится красивее, добрее, интереснее и лучше. Это и база для научных работников — они видят, как наши огородники занимаются развитием тех овощей и плодов и растений, которые никогда не росли здесь, и сами начинают изучать и внедрять новые сорта