Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Почему не надо бояться вируса Коксаки
Военным разрешили изымать земли у граждан
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
Как автомобиль превратился в орудие теракта в ЕвропеВ четверг автофургон врезался в толпу на пешеходной туристической улице Рамбла в центре Барселоны
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
Заворотнюк оказалась в эпицентре теракта в Барселоне – СМИ
Счастливы вместе: Кудрявцева показала фото с мужем
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
Пилот РФ о свободной охоте в Сирии: Уничтожаем все
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
10Землетрясение на юго-западе Китая
09:23 (мск), источник: AmurMedia.ru

Более трехсот садоводов приняли участие в выставке «Городские цветы» в Хабаровске

Она открылась в городском парке отдыха «Динамо» (ФОТО).

21
фотография
21
фотография
21
фотография

Хабаровск, 19 августа, AmurMedia.

Свыше трехсот садоводов и огородников приняли участие в выставке продукции собственного производства «Городские цветы», которая прошла в Хабаровске. Мероприятие проводилось в городском парке отдыха «Динамо», сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации Хабаровска.

По уже сложившейся традиции, кроме непосредственно представления вкусной продукции со своих грядок, участники выставки готовили культурную программу: кто-то пел частушки, кому-то хотелось танцевать, а некоторые удивляли гостей нарядными костюмами на летнюю или народную тематику. Кстати, конкурс на лучшую летнюю одежду и прическу «Леди Лето» также прошел в рамках мероприятия.

Выставка проводится в Хабаровске уже девятнадцатый раз. В ее торжественном открытии приняли участие главы муниципальных районов Хабаровска, а также заместитель мэра города по социальным вопросам Светлана Шевченко. Она не только поздравила участников выставки, но и наградила победителей городского конкурса на лучшее содержание, озеленение и цветочное оформление среди комитетов по управлению районами. Лучших выбирали в трех номинациях: «Лучшая цветочная композиция», «Лучшее ландшафтное оформление территории», «Лучшая вертикальная композиция». Призеры получили благодарственные письма и денежные сертификаты.

«Благодаря вам наш город становится красивее, добрее, интереснее и лучше. Это и база для научных работников — они видят, как наши огородники занимаются развитием тех овощей и плодов и растений, которые никогда не росли здесь, и сами начинают изучать и внедрять новые сорта садово-огородной продукции. Спасибо вам, для нас очень важно, чтобы каждый житель города заботился о своей доме и нашем общем доме — Хабаровске», — заявила заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам Светлана Шевченко.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Красота - страшная сила: самые странные и необычные beauty-товары с AliExpress
«Северный завоз» в Хабаровском крае может завершиться досрочно
США не планируют оставаться в Сирии после победы над ИГ
Телеканал Life прекратил вещание
Россию признали одним из лидеров в оказании гуманитарной помощи
В укрытии террористов в Испании нашли взрывчатку «Мать Сатаны»
Число пострадавших в финском Турку выросло до 10 человек
Роспотребнадзор предупредил россиян об эпидемии гриппа в Индии
Машина въехала в магазин в Сиднее
Спорт
«Спартак» сыграет с «Локомотивом» в субботнем матче РФПЛ Три матча в Екатеринбурге, Москве и Казани пройдут в субботу в седьмом туре чемпионата России по футболу
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Москвичам предложат переехать в «казенное» жилье
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь