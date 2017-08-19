Более трехсот садоводов приняли участие в выставке «Городские цветы» в Хабаровске

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Хабаровск, 19 августа, AmurMedia.

Свыше трехсот садоводов и огородников приняли участие в выставке продукции собственного производства «Городские цветы», которая прошла в Хабаровске. Мероприятие проводилось в городском парке отдыха «Динамо», сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации Хабаровска.

По уже сложившейся традиции, кроме непосредственно представления вкусной продукции со своих грядок, участники выставки готовили культурную программу: кто-то пел частушки, кому-то хотелось танцевать, а некоторые удивляли гостей нарядными костюмами на летнюю или народную тематику. Кстати, конкурс на лучшую летнюю одежду и прическу «Леди Лето» также прошел в рамках мероприятия.

Выставка проводится в Хабаровске уже девятнадцатый раз. В ее торжественном открытии приняли участие главы муниципальных районов Хабаровска, а также заместитель мэра города по социальным вопросам Светлана Шевченко. Она не только поздравила участников выставки, но и наградила победителей городского конкурса на лучшее содержание, озеленение и цветочное оформление среди комитетов по управлению районами. Лучших выбирали в трех номинациях: «Лучшая цветочная композиция», «Лучшее ландшафтное оформление территории», «Лучшая вертикальная композиция». Призеры получили благодарственные письма и денежные сертификаты.