Волна отключений горячей воды придет в Хабаровск 1 сентября
Первыми без благ цивилизации останутся жители Южного округа.
Первыми без благ цивилизации останутся жители Южного округа.
В Хабаровске с 1 сентября
В период с 1 по 15 сентября воду отключат в Южном округе — от села Сосновка до площади Блюхера. Воды не будет у потребителей, которые подключены к тепломагистралям № 14, 17, 18, 19.
С 6 по 12 сентября, в связи с ремонтом котельной в Волочаевском городке, не будет горячей воды у потребителей, подключенных к котельной в Волочаевского городка.
С 18 по 22 сентября не будет горячей воды у потребителей, проживающих в Краснофлотском районе, также отключения затронут часть Кировского и Железнодорожного районов.
В период с 25 по 28 сентября не будет горячей воды в домах Кировского района, а также Центрального района.
В настоящее время уточняется перечень улиц, которые попадут под отключения воды.