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09:19 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Волна отключений горячей воды придет в Хабаровск 1 сентября

Первыми без благ цивилизации останутся жители Южного округа.

Источник: Reuters

В Хабаровске с 1 сентября из-за ремонта ТЭЦ-1 и гидравлических испытаний стартует вторая волна отключений горячего водоснабжения в жилых домах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Без воды жителям города придется продержаться от 3 до 14 дней, в зависимости от зоны отключения.

В период с 1 по 15 сентября воду отключат в Южном округе — от села Сосновка до площади Блюхера. Воды не будет у потребителей, которые подключены к тепломагистралям № 14, 17, 18, 19.

С 6 по 12 сентября, в связи с ремонтом котельной в Волочаевском городке, не будет горячей воды у потребителей, подключенных к котельной в Волочаевского городка.

С 18 по 22 сентября не будет горячей воды у потребителей, проживающих в Краснофлотском районе, также отключения затронут часть Кировского и Железнодорожного районов.

В период с 25 по 28 сентября не будет горячей воды в домах Кировского района, а также Центрального района.

В настоящее время уточняется перечень улиц, которые попадут под отключения воды.

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