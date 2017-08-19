Волна отключений горячей воды придет в Хабаровск 1 сентября

В Хабаровске с 1 сентября из-за ремонта ТЭЦ-1 и гидравлических испытаний стартует вторая волна отключений горячего водоснабжения в жилых домах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Без воды жителям города придется продержаться от 3 до 14 дней, в зависимости от зоны отключения.



В период с 1 по 15 сентября воду отключат в Южном округе — от села Сосновка до площади Блюхера. Воды не будет у потребителей, которые подключены к тепломагистралям № 14, 17, 18, 19.



С 6 по 12 сентября, в связи с ремонтом котельной в Волочаевском городке, не будет горячей воды у потребителей, подключенных к котельной в Волочаевского городка.



С 18 по 22 сентября не будет горячей воды у потребителей, проживающих в Краснофлотском районе, также отключения затронут часть Кировского и Железнодорожного районов.



В период с 25 по 28 сентября не будет горячей воды в домах Кировского района, а также Центрального района.



В настоящее время уточняется перечень улиц, которые попадут под отключения воды.