Автобусы с иностранными туристами «оккупировали» центр Владивостока

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Владивосток, 19 августа, PrimaMedia.

Заказные туристические автобусы огромной вереницей выстроились в центре Владивостока в районе улицы Светланская. Колонна начинается от магазина одежды «Zara» и заканчивается рядом с кинотеатром «Уссури». Корр. ИА PrimaMedia насчитал шесть больших пассажирских автобусов и один средний. Все автобусы имеют опознавательные знаки: «туристический», «заказной». По всей видимости, все туристы — иностранцы.

Хотя как отмечает корр. агентства, автобусы не создают видимых проблем пешеходам и гостям Владивостока. Однако у автолюбителей, вероятно, возникнут серьезные проблемы с парковкой в этом районе. Так что, пока машину там припарковать не представляется возможным.

Стоит отметить, что вдоль магазина «Zara» стоянка и парковка транспортных средств запрещена.

Также все правила парковки нарушают три туристических автобуса напротив администрации Приморского края. Более того, один из них припарковался под с дорожным знаком «работает эвакуатор».

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что центральная площадь Владивостока постепенно превращается в парковку, а на тротуарах и около подземных переходов в большом количестве стоят туристические автобусы.

Из-за большого количества туристических автобусов, останавливающихся для выгрузки-погрузки групп, машины подолгу не могут разъехаться на Корабельной набережной, а городские автобусы — втиснуться на остановку «Центр» на Светланской улице.

При этом специально отведенной для них остановкой напротив кинотеатра «Уссури» (по другую сторону дороги) туркомпании пренебрегают, предпочитая заезжать прямо на центральную площадь. В администрации Владивостока подтвердили, что стоянка транспорта на центральной площади за исключением автомобилей продавцов в ярмарочные дни запрещена.

— Размещение автомобильной парковки на площади Борцам за власть Советов, включая туристические автобусы, с городским управлением дорог и благоустройства не согласовывалось, разрешение на это управление не выдавало, — рассказали в пресс-службе мэрии.