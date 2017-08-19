Автобусы с иностранными туристами «оккупировали» центр Владивостока
Часть водителей припарковались прямо под дорожным знаком «работает эвакуатор».
Часть водителей припарковались прямо под дорожным знаком «работает эвакуатор».
Владивосток, 19 августа, PrimaMedia.
Заказные туристические автобусы огромной вереницей выстроились в центре Владивостока в районе улицы Светланская. Колонна начинается от магазина одежды «Zara» и заканчивается рядом с кинотеатром «Уссури». Корр. ИА PrimaMedia насчитал шесть больших пассажирских автобусов и один средний. Все автобусы имеют опознавательные знаки: «туристический», «заказной». По всей видимости, все туристы — иностранцы.
Хотя как отмечает корр. агентства, автобусы не создают видимых проблем пешеходам и гостям Владивостока. Однако у автолюбителей, вероятно, возникнут серьезные проблемы с парковкой в этом районе. Так что, пока машину там припарковать не представляется возможным.
Стоит отметить, что вдоль магазина «Zara» стоянка и парковка транспортных средств запрещена.
Также все правила парковки нарушают три туристических автобуса напротив администрации Приморского края. Более того, один из них припарковался под с дорожным знаком «работает эвакуатор».
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что центральная площадь Владивостока постепенно превращается в парковку, а на тротуарах и около подземных переходов в большом количестве стоят туристические автобусы.
При этом специально отведенной для них остановкой напротив кинотеатра «Уссури» (по другую сторону дороги) туркомпании пренебрегают, предпочитая заезжать прямо на центральную площадь. В администрации Владивостока подтвердили, что стоянка транспорта на центральной площади за исключением автомобилей продавцов в ярмарочные дни запрещена.
— Размещение автомобильной парковки на площади Борцам за власть Советов, включая туристические автобусы, с городским управлением дорог и благоустройства не согласовывалось, разрешение на это управление не выдавало, — рассказали в
В департаменте туризма при краевой администрации подтвердили, что выдать разрешение на парковку туристических автобусов на площади Борцам за власть Советов может только мэрия, поскольку это муниципальная собственность.