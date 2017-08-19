«Красная лестница» становится безопасной
«Каток» на скользком спуске закрывается.
«Каток» на скользком спуске закрывается.
В Хабаровске лестница возле ДВГМУ, на спуске к улице Гоголя приобретет новый вид и станет безопасней, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В народе «красная лестница» находится вверху рейтинга самых опасных мест зимой. Ее ступени отделаны декоративной плиткой, которые на морозе становятся скользкими. Хабаровчане часто жаловались на это покрытие и на отсутствие хоть
— Покрытие заменять не будем, но установим перила. Теперь люди смогут