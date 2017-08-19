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09:25 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

«Красная лестница» становится безопасной

«Каток» на скользком спуске закрывается.

В Хабаровске лестница возле ДВГМУ, на спуске к улице Гоголя приобретет новый вид и станет безопасней, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В народе «красная лестница» находится вверху рейтинга самых опасных мест зимой. Ее ступени отделаны декоративной плиткой, которые на морозе становятся скользкими. Хабаровчане часто жаловались на это покрытие и на отсутствие хоть каких-нибудь поручней.

 — Покрытие заменять не будем, но установим перила. Теперь люди смогут более-менее безопасно спускаться по лестнице. Также мы уже приступили к ее косметическому ремонту: шпаклюем щели, восстанавливаем разрушенные места. По окончанию — еще и покрасим, — рассказал рабочий. По словам строителя, объем работ не слишком большой, поэтому к первым холодам горожане смогут спокойно преодолеть некогда опасный участок.

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