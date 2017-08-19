«Красная лестница» становится безопасной

В народе «красная лестница» находится вверху рейтинга самых опасных мест зимой. Ее ступени отделаны декоративной плиткой, которые на морозе становятся скользкими. Хабаровчане часто жаловались на это покрытие и на отсутствие хоть каких-нибудь поручней.

— Покрытие заменять не будем, но установим перила. Теперь люди смогут более-менее безопасно спускаться по лестнице. Также мы уже приступили к ее косметическому ремонту: шпаклюем щели, восстанавливаем разрушенные места. По окончанию — еще и покрасим, — рассказал рабочий. По словам строителя, объем работ не слишком большой, поэтому к первым холодам горожане смогут спокойно преодолеть некогда опасный участок.