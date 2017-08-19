Без осадков и до 32 градусов жары ожидается в московском регионе

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Без осадков и до 32 градусов жары ожидается в субботу московском регионе, сообщили в Росгидромете.

«Будет солнечно, без осадков. Температура воздуха в Москве составит 29−31, по области — от 27 до 32 градусов. Ветер южной четверти 4−9 м/с», — сказал представитель метеослужбы, добавив, что температурный рекорд для 19 августа в Москве составляет 31,5 градуса и принадлежит 1954 году.

Предстоящей ночью в столице столбики термометров покажут 16−18, в центре до 22 градусов, в Подмосковье будет 13−18 градусов. Ветер юго-восточный, южный 3−8 м/с.

Днем в воскресенье в Москве воздух прогреется до 29−31, по области — от 26 до 31 градуса. Ветер юго-восточный, южный 3−8 м/с.