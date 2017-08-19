В Кызылорде мать пятерых детей 45 лет терпела издевательства
В Кызылорде пятеро детей бросили престарелую мать.
В Кызылорде пятеро детей бросили престарелую мать.
Кызылординский кризисный центр «Қамқорлық» приютил 65-летнюю Толеш Куйрыкбаеву, которая оказалась лишней в своей семье, передает телеканал «Астана».
Женщина рассказывает, что 45 лет терпела издевательства и побои со стороны супруга.
Пятеро же детей, по словам женщины, о ней позаботиться не могут.
«У меня нет никого, детдомовская я. Дети просили взять для них кредит, взяла. Просили помочь поменять крышу их дома, помогла, лишь бы у них все было хорошо. А теперь им нечем мне помочь, нет условий, возможностей и помощи для матери. Никакой радости я в жизни не видела. Но я выживу, даже если придется убирать в чужих квартирах или шить корпешки», — рассказывает пожилая женщина.
За последние полтора месяца Центр стал временным пристанищем для четверых бабушек, от которых отказались близкие. Одну из них родственники отыскали и забрали к себе. Остальные ждут оформления документов для направления в «Дом престарелых».
По словам директора кризисного Центра, отказ от престарелых родителей, к сожалению, становится для общества нормой. В основном дети не хотят заботиться о пожилых родителях.
На сегодня в областном Доме престарелых проживают 160 человек. У 101 из них есть дети.
«До этого у нас две бабушки прошли адаптацию, пришли в себя здесь, ожили. Сейчас отрабатываем процедуру с соответствующими государственными органами. После чего