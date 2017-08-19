В Кызылорде мать пятерых детей 45 лет терпела издевательства

Источник: Nur.kz

Кызылординский кризисный центр «Қамқорлық» приютил 65-летнюю Толеш Куйрыкбаеву, которая оказалась лишней в своей семье, передает телеканал «Астана».

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Женщина рассказывает, что 45 лет терпела издевательства и побои со стороны супруга.

Пятеро же детей, по словам женщины, о ней позаботиться не могут.

«У меня нет никого, детдомовская я. Дети просили взять для них кредит, взяла. Просили помочь поменять крышу их дома, помогла, лишь бы у них все было хорошо. А теперь им нечем мне помочь, нет условий, возможностей и помощи для матери. Никакой радости я в жизни не видела. Но я выживу, даже если придется убирать в чужих квартирах или шить корпешки», — рассказывает пожилая женщина.

За последние полтора месяца Центр стал временным пристанищем для четверых бабушек, от которых отказались близкие. Одну из них родственники отыскали и забрали к себе. Остальные ждут оформления документов для направления в «Дом престарелых».

По словам директора кризисного Центра, отказ от престарелых родителей, к сожалению, становится для общества нормой. В основном дети не хотят заботиться о пожилых родителях.

На сегодня в областном Доме престарелых проживают 160 человек. У 101 из них есть дети.