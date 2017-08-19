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09:07 (мск), источник: Tengrinews

Эрос Рамазотти записал видео с полицейским в Астане

Популярный исполнитель Эрос Рамазотти опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором он исполнил знаменитую песню «Piu Che Puoi» вместе с полицейским в Астане, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Популярный исполнитель прогуливался по Астане накануне и подошел к полицейскому. Он объяснил ему, что записывает видео для Instagram, затем начал напевать знаменитую песню. Молодой сотрудник правоохранительных органов застенчиво начал подпевать, но быстро отошел.

Певец спросил у него, знает ли он эту песню. Полицейский ответил: «Yes, yes! Chao!» Отметим, концерт знаменитого исполнителя состоится в Астане сегодня, 19 августа на велотреке «Сарыарка». Стоимость билетов на концерт согласно информации на сайте от 14 до 28 тысяч тенге.

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Эрос Рамазотти — один из наиболее популярных итальянских певцов, известный не только в англоязычных странах Европы. Невероятный успех принес ему уникальный высокий голос. C 1984 года Рамазотти выпустил 11 студийных альбомов, три сборника, три концертных альбома, а также 46 синглов, каждый из которых занял высокие места в чартах многих европейских стран, а также в Южной и Центральной Америке.

Исполнитель пел в дуэтах с такими артистами, как Шер, Тина Тернер, Андреа Бочелли, Пэтси Кенсит, Адриано Челентано, Джо Кокер, Анастейша, Ани Лорак, Лучано Паваротти, Рики Мартин и со многими другими. Controllo di polizia ad Astana, due soggetti pericolosi.

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