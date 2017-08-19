Эрос Рамазотти записал видео с полицейским в Астане

Источник: Tengrinews

Популярный исполнитель прогуливался по Астане накануне и подошел к полицейскому. Он объяснил ему, что записывает видео для Instagram, затем начал напевать знаменитую песню. Молодой сотрудник правоохранительных органов застенчиво начал подпевать, но быстро отошел.

Певец спросил у него, знает ли он эту песню. Полицейский ответил: «Yes, yes! Chao!» Отметим, концерт знаменитого исполнителя состоится в Астане сегодня, 19 августа на велотреке «Сарыарка». Стоимость билетов на концерт согласно информации на сайте от 14 до 28 тысяч тенге.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BX5OiSfnjUn/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Controllo di polizia ad Astana, due soggetti pericolosi ???? #erosramazzotti #popoleros #astana #kazakhstan #expokazakhstan</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Post udostępniony przez Eros Ramazzotti (@ramazzotti_eros) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-17T12:02:02+00:00">17 Sie, 2017 o 5:02 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Эрос Рамазотти — один из наиболее популярных итальянских певцов, известный не только в англоязычных странах Европы. Невероятный успех принес ему уникальный высокий голос. C 1984 года Рамазотти выпустил 11 студийных альбомов, три сборника, три концертных альбома, а также 46 синглов, каждый из которых занял высокие места в чартах многих европейских стран, а также в Южной и Центральной Америке.