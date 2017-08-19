Астронавт Джек Фишер с борта МКС снял на видео Млечный путь

«Видно ли звезды отсюда? О да…», — написал он в микроблоге.

Фишер стал 550-м землянином в космосе, он прибыл на МКС 20 апреля и вошел в экипаж 51/52. Кроме Фишера на станции находится Паоло Несполи, Пегги Уитсон, Рэнди Брезник, россияне Сергей Рязанский и Федор Юрчихин, передает «360».