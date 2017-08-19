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10:04 (мск), источник: АиФ Красноярск

Ушёл из жизни известный красноярский музыкант Игорь Дадаян

В Красноярске скончался известный джазовый пианист и композитор Игорь Дадаян. Информацию подтвердили в краевой филармонии.

Игорь Апресович Дадаян родился в 1943 году в Баку. Он закончил Заочный народный университет искусств в Москве. Руководил эстрадными ансамблями и вёл активную гастрольную жизнь.

В Красноярске он создал квартет и трио — коллективы, которые выступали в ежегодных фестивалях «Джаз над Енисеем», а также на фестивалях в Ереване, Оренбурге, Барнауле, Иркутске, Новосибирске, Новокузнецке, на Кубе. В начале 21 века Игорь Дадаян организовал абонемент «Джазовая музыка в академических залах». В 2002 году был награжден медалью «За достижения в культуре».

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