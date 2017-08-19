Ушёл из жизни известный красноярский музыкант Игорь Дадаян

Игорь Апресович Дадаян родился в 1943 году в Баку. Он закончил Заочный народный университет искусств в Москве. Руководил эстрадными ансамблями и вёл активную гастрольную жизнь.

В Красноярске он создал квартет и трио — коллективы, которые выступали в ежегодных фестивалях «Джаз над Енисеем», а также на фестивалях в Ереване, Оренбурге, Барнауле, Иркутске, Новосибирске, Новокузнецке, на Кубе. В начале 21 века Игорь Дадаян организовал абонемент «Джазовая музыка в академических залах». В 2002 году был награжден медалью «За достижения в культуре».