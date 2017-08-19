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11:36 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе пройдет ярмарка разнопрофильных вакансий

УФА, 19 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Центр занятости населения Уфы 24 августа проведет ярмарку вакансий с участием предприятий всех видов экономической деятельности и форм собственности.

Источник: Башинформ

В числе предлагаемых вакансий — администратор, бетонщик, водитель автомобиля, врачи различных квалификаций, инженер, кондуктор, кондитер, кровельщик, каменщик, контролер, мастер строительных и монтажных работ, медицинские сестры, менеджер, мойщик посуды, облицовщик-плиточник, преподаватель, плотник, продавец, слесарь по ремонту автомобилей, сборщик мебели, слесарь-сантехник, тракторист, токарь, штукатур, электрогазосварщик и электрик.

Традиционно посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о положении на рынке труда, консультации психолога, компьютерную профориентационную диагностику, а также консультации по профессиональной ориентации.

Все услуги оказываются бесплатно.

Место и время проведения ярмарки — бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.

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