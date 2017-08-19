В Уфе пройдет ярмарка разнопрофильных вакансий
УФА, 19 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Центр занятости населения Уфы 24 августа проведет ярмарку вакансий с участием предприятий всех видов экономической деятельности и форм собственности.
УФА, 19 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Центр занятости населения Уфы 24 августа проведет ярмарку вакансий с участием предприятий всех видов экономической деятельности и форм собственности.
В числе предлагаемых вакансий — администратор, бетонщик, водитель автомобиля, врачи различных квалификаций, инженер, кондуктор, кондитер, кровельщик, каменщик, контролер, мастер строительных и монтажных работ, медицинские сестры, менеджер, мойщик посуды,
Традиционно посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о положении на рынке труда, консультации психолога, компьютерную профориентационную диагностику, а также консультации по профессиональной ориентации.
Все услуги оказываются бесплатно.
Место и время проведения ярмарки — бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.