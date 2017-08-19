Одну из центральных улиц перекрыли в Алматы
Улицу Сейфуллина перекрыли от Кабанбай Батыра до Шевченко в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города.
Улицу Сейфуллина перекрыли от Кабанбай Батыра до Шевченко в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города.
Как сообщили в Управлении, движение по улице Сейфуллина между улицами Кабанбай батыра и Шевченко было закрыто в связи с демонтажом рельсов по улице Шевченко.
Как уточнили городские власти, движение закрыто практически до улицы Курмангазы. При этом в Управлении подчеркнули, что движение по улице будет восстановлено уже к 19.00 сегодня.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ремонтные работы на улицах Алматы завершат в
«Рельсы мы снимаем только по улицам Кунаева, Шевченко и Утепова. По Шевченко и Утепова завершили. На Кунаева завтра завершаем. Мы демонтаж делаем только по трем улицам, по другим не делаем. Другие улицы будем делать на следующий год, не успеваем. Если бы в этом году начали демонтаж на других улицах, то завершили бы только в ноябре», — рассказали в Управлении ранее.