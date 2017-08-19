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07:50 (мск), источник: Tengrinews

Одну из центральных улиц перекрыли в Алматы

Улицу Сейфуллина перекрыли от Кабанбай Батыра до Шевченко в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города.

Источник: Tengrinews

Как сообщили в Управлении, движение по улице Сейфуллина между улицами Кабанбай батыра и Шевченко было закрыто в связи с демонтажом рельсов по улице Шевченко.

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Как уточнили городские власти, движение закрыто практически до улицы Курмангазы. При этом в Управлении подчеркнули, что движение по улице будет восстановлено уже к 19.00 сегодня.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ремонтные работы на улицах Алматы завершат в сентябре-октябре 2017 года. Также в управлении сообщили о завершении демонтажа трамвайных рельсов.

«Рельсы мы снимаем только по улицам Кунаева, Шевченко и Утепова. По Шевченко и Утепова завершили. На Кунаева завтра завершаем. Мы демонтаж делаем только по трем улицам, по другим не делаем. Другие улицы будем делать на следующий год, не успеваем. Если бы в этом году начали демонтаж на других улицах, то завершили бы только в ноябре», — рассказали в Управлении ранее.

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