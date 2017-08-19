Роспотребнадзор предупредил россиян об эпидемии гриппа в Индии

Источник: РИА "Новости"

По данным Роспотребнадзора, в конце июля 2017 года в Индии было зарегистрировано более 2 тыс. случаев заболеваний гриппом, 600 из которых закончились летально.

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«На предстоящий период прогноз развития ситуации остается неблагоприятным. Эксперты предполагают, что эпидемия гриппа может пойти на спад по завершению муссонного сезона — в октябре текущего года» — отмечается в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что вирус распространяется из-за того, что население несвоевременно обращается за медицинской помощью, несмотря на то, что правительство Индии проводит меры по борьбе с гриппом.