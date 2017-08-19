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08:12 (мск), источник: РБК

Роспотребнадзор предупредил россиян об эпидемии гриппа в Индии

Роспотребнадзор со ссылкой на Минздрав Индии предупредил россиян о том, что в стране складывается «неблагополучная ситуация по заболеваемости гриппом, обусловленная циркуляцией вируса гриппа A/H1N1» («свиной грипп»). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Источник: РИА "Новости"

По данным Роспотребнадзора, в конце июля 2017 года в Индии было зарегистрировано более 2 тыс. случаев заболеваний гриппом, 600 из которых закончились летально.

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«На предстоящий период прогноз развития ситуации остается неблагоприятным. Эксперты предполагают, что эпидемия гриппа может пойти на спад по завершению муссонного сезона — в октябре текущего года» — отмечается в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что вирус распространяется из-за того, что население несвоевременно обращается за медицинской помощью, несмотря на то, что правительство Индии проводит меры по борьбе с гриппом.

«Роспотребнадзор рекомендует при планировании поездок в Индию сделать прививку против гриппа за 2−3 недели до выезда в эту страну» — указывается в сообщении ведомства. В Роспотребнадзоре также посоветовали использовать медицинскую маску при посещении массовых мероприятий, чаще мыть руки с мылом и немедленно обращаться за медицинской помощью в случае ухудшения самочувствия.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Алексей Валериевич
Странно, почему Роспотребнадзор не предупреждает россиян о вспышках ротавирусных или еще каких вирусных заболеваниях на побережье Черного моря.
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