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09:31 (мск), источник: Восток Медиа

Асфальт на улицы Владивостока кладут по ночам

Работы на дорогах необходимо завершить до наступления холодов.

Источник: Восток Медиа

Масштабный ремонт улиц в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» продолжается во Владивостоке. Чтобы завершить его до холодов, дорожные рабочие трудятся днём и ночью.

Как сообщает в субботу пресс-служба краевой администрации, в круглосуточном режиме ремонтируют дорогу на улице Светланской. На участке от улицы Луговой до остановки «Гайдамак» подрядная организация приступила к устройству выравнивающего слоя из асфальтобетона.

«Учитывая большой объём поставленных задач, стараемся максимум работ организовать ночью. И на этом участке, и на всех других. Днём стараемся производить работы, которые не мешают движению транспорта. Ночью — всё, что связано с укладкой асфальтобетона», — подчеркнул руководитель управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Леонид Вильчинский.

Приморский край стал одним из 38 субъектов РФ, выигравших гранты на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», который курируют президент и правительство страны. Он предполагает модернизацию дорожной сети четырёх муниципальных образований Владивостокской агломерации — Владивостока, Артёма, Шкотовского и Надеждинского районов.

На финансирование программы только в этом году направлено 1,5 миллиарда рублей из бюджетов разных уровней. Чуть менее половины этих средств достанется Владивостоку.

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