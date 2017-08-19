Асфальт на улицы Владивостока кладут по ночам
Работы на дорогах необходимо завершить до наступления холодов.
Работы на дорогах необходимо завершить до наступления холодов.
Масштабный ремонт улиц в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» продолжается во Владивостоке. Чтобы завершить его до холодов, дорожные рабочие трудятся днём и ночью.
Как сообщает в субботу
«Учитывая большой объём поставленных задач, стараемся максимум работ организовать ночью. И на этом участке, и на всех других. Днём стараемся производить работы, которые не мешают движению транспорта. Ночью — всё, что связано с укладкой асфальтобетона», — подчеркнул руководитель управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Леонид Вильчинский.
Приморский край стал одним из 38 субъектов РФ, выигравших гранты на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», который курируют президент и правительство страны. Он предполагает модернизацию дорожной сети четырёх муниципальных образований Владивостокской агломерации — Владивостока, Артёма, Шкотовского и Надеждинского районов.
На финансирование программы только в этом году направлено 1,5 миллиарда рублей из бюджетов разных уровней. Чуть менее половины этих средств достанется Владивостоку.