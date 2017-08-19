Асфальт на улицы Владивостока кладут по ночам

Источник: Восток Медиа

Масштабный ремонт улиц в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» продолжается во Владивостоке. Чтобы завершить его до холодов, дорожные рабочие трудятся днём и ночью.

Как сообщает в субботу пресс-служба краевой администрации, в круглосуточном режиме ремонтируют дорогу на улице Светланской. На участке от улицы Луговой до остановки «Гайдамак» подрядная организация приступила к устройству выравнивающего слоя из асфальтобетона.

«Учитывая большой объём поставленных задач, стараемся максимум работ организовать ночью. И на этом участке, и на всех других. Днём стараемся производить работы, которые не мешают движению транспорта. Ночью — всё, что связано с укладкой асфальтобетона», — подчеркнул руководитель управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Леонид Вильчинский.

Приморский край стал одним из 38 субъектов РФ, выигравших гранты на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», который курируют президент и правительство страны. Он предполагает модернизацию дорожной сети четырёх муниципальных образований Владивостокской агломерации — Владивостока, Артёма, Шкотовского и Надеждинского районов.