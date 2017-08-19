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09:40 (мск), источник: Sputnik.md

Самый точный прогноз погоды в Молдове на 20 и 21 августа

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, субботу, 19 августа, по всей стране останется жаркая погода.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 94% 757 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. «Желтый код» метеоопасности продолжит свое действие.

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«В период 19—20 августа в большинстве районов сохранится жаркая погода, максимальная температура воздуха достигнет +33, +35 градусов по Цельсию. 21 августа жара спадет», — сообщили в Госгидрометеослужбе.

По всей республике 19 августа будет малооблачно. Осадков не ожидается.

На севере температура воздуха составит днем +30, +33 градуса, ночью +15, +18. В центре республики ожидается от +31, +34 в дневные часы и +16, +19 — ночью. На юге температура поднимется до +32, +35 градусов днем и +17, +20 в ночные часы. В Кишиневе ночью +18, +20 градусов, а днем столбик термометра поднимется до +31, +33 градуса.

Атмосферное давление ожидается в пределах нормы. Ветер северо-восточный до 1−6 метров в секунду.

В воскресенье будет также жарко — до +30, +35 градусов днем, а 21 августа синоптики обещают грозовые дожди на севере и в центральных районах. В понедельник температура упадет до +20, +31 градуса.

Традиции.

19 августа — Яблочный спас. Это день сбора первых яблок, которые ели с медом и сахаром. До Второго Спаса есть какие-либо плоды считалось грехом, а в этот день разговлялись освященными яблоками.

Некоторые загадывали желание, доедая последний кусок спасского яблока: считалось, что задуманное должно обязательно исполниться.

Считалось обязательным наделять освященными плодами бедных, а больным посылать их на дом. Не исполнившие сего старого обычая почитались людьми недостойными общения.

19 августа совершали особенный обряд засевания полей. Со святыми иконами на поле приходил священник и окроплял вспаханную землю святой водой, причем один из самых уважаемых хозяев бросал на освященные места хлебные зерна. Этот обряд считался началом сева озимых.

На яблочный Спас наблюдали заход солнца. Считалось, что после Спаса-Преображения погода «преображается»: ночи становятся по-осеннему холодными.

Народные приметы на 19 августа.

Какой Яблочный Спас, таким будет и январь. Погода на Яблочный Спас определяет, какой будет праздник Покрова. Если день сухой, то осенью тоже будет мало осадков. Ясная погода означала, что зима будет холодной.

Люди верили, что если не есть яблок до Яблочного Спаса, 19 августа, а потом в праздник попробовать яблоко с медом и загадать желание, то оно непременно сбудется.

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