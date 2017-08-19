Автобус с поддельными номерами задержали в Алматы

Сообщается, что при несении службы на экологическом посту инспектор полиции заметил в транспортном потоке автобус с закрашенным в белый цвет передним номером. Когда полицейский снял его, то окончательно понял, что у него в руках старательно изготовленная под оригинал подделка.
Полицейский тут же вызвал хозяина автобуса, который оправдывался и твердил, что настоящий номер потерялся, и он вынужденно их временно заменил. По его словам, подделку он якобы заказал частникам в Алматы. При проверке документов у водителя выяснилось, что он гражданин Республики Кыргызстан и приехал в Алматы на заработки.
Однако позже оказалось, что у него в свидетельстве о регистрации цель визита указана как «частная». Более того, срок регистрации уже истек. Стражи порядка составили административный протокол за поддельный номер.
Автобус отогнали на спецстоянку, а самого нарушителя доставили в отдел миграционной полиции Наурызбайского района Алматы.
«По проспекту Раймбека в восточном направлении на посту “Аян” остановил автобус марки MAN с явным поддельным государственным регистрационным номерным знаком. На водителя составлен административный протокол по статье 590 части 4 КоАП РК “Нарушение правил эксплуатации транспортных средств”. Автобус водворили на специализированную штрафстоянку № 6», — прокомментировал инспектор ДПП МПС Алматы Куат Алашев.