Автобус с поддельными номерами задержали в Алматы

Источник: Tengrinews

Сообщается, что при несении службы на экологическом посту инспектор полиции заметил в транспортном потоке автобус с закрашенным в белый цвет передним номером. Когда полицейский снял его, то окончательно понял, что у него в руках старательно изготовленная под оригинал подделка.

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Полицейский тут же вызвал хозяина автобуса, который оправдывался и твердил, что настоящий номер потерялся, и он вынужденно их временно заменил. По его словам, подделку он якобы заказал частникам в Алматы. При проверке документов у водителя выяснилось, что он гражданин Республики Кыргызстан и приехал в Алматы на заработки.

Однако позже оказалось, что у него в свидетельстве о регистрации цель визита указана как «частная». Более того, срок регистрации уже истек. Стражи порядка составили административный протокол за поддельный номер.

Автобус отогнали на спецстоянку, а самого нарушителя доставили в отдел миграционной полиции Наурызбайского района Алматы.