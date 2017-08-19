ГАИ Приморья предупреждает о профилактических мероприятиях
Рейд направлен на выявление самых разных нарушений.
Рейд направлен на выявление самых разных нарушений.
Госавтоинспекция Приморского края переведена на усиленный вариант несения службы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В профилактических мероприятиях задействован весь личный состав строевых подразделений Госавтоинспекции края, краевой специализированной роты, а также аппарат Управления ГИБДД.
Сотрудники полиции уделят внимание всем категориям участников дорожного движения. Рейд направлен на выявление водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, превышающих допустимую скорость движения, нарушающих правила перевозки несовершеннолетних. Под пристальным вниманием окажутся также мотоциклисты и пешеходы. Патрулироваться будут наиболее проблемные участки дорог, места концентрации ДТП.