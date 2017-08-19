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09:29 (мск), источник: VLADNEWS

ГАИ Приморья предупреждает о профилактических мероприятиях

Рейд направлен на выявление самых разных нарушений.

Источник: VLADNEWS

Госавтоинспекция Приморского края переведена на усиленный вариант несения службы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья. В рамках операции «Курорт» с пятницы по воскресенье на территории курортных зон региона, в местах массового отдыха граждан пройдут комплексные профилактические мероприятия по пресечению нарушений ПДД всеми категориями участников дорожного движения.

В профилактических мероприятиях задействован весь личный состав строевых подразделений Госавтоинспекции края, краевой специализированной роты, а также аппарат Управления ГИБДД.

Сотрудники полиции уделят внимание всем категориям участников дорожного движения. Рейд направлен на выявление водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, превышающих допустимую скорость движения, нарушающих правила перевозки несовершеннолетних. Под пристальным вниманием окажутся также мотоциклисты и пешеходы. Патрулироваться будут наиболее проблемные участки дорог, места концентрации ДТП.

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