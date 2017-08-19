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11:08 (мск), источник: РИАЦ

Урюпинск готовится отпраздновать свой 400-летний юбилей

Губернатор Андрей Бочаров подписал постановление о создании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 400-летия со дня образования Урюпинска. Возглавил его первый заместитель губернатора — председатель комитета финансов Александр Дорждеев. Заместителями назначены заместитель губернатора Александр Блошкин и вице-спикер облдумы Сергей Горняков.

Источник: РИАЦ

В составе оргкомитета — руководители органов исполнительной власти, Общественной палаты региона, Волгоградского областного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, города Урюпинска и Урюпинского района.

Решение о праздновании юбилея столицы российской провинции было принято в 2014 году, когда в волгоградском регионе началась системная работа по комплексному благоустройству городов и поселений, в том числе и Урюпинского района. В Урюпинске уже обновлены парки, скверы, пешеходные зоны, проводится реконструкция освещения. В 2017 году район получил областные средства на приведение в порядок центральных усадеб.

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе областной Думы, за последние три с половиной года Урюпинску было выделено 1,4 миллиарда рублей. Еще около одного миллиарда планируется направить на развитие инфраструктуры и решение социально-экономических задач в ближайшие два года. Комплексное развитие территорий — одно из приоритетных направлений долгосрочной стратегии Волгоградской области.

Сегодня в Урюпинске большое внимание уделяют развитию туристической привлекательности. В июне он стал местом проведения масштабного всероссийского мероприятия — Форума малых городов, в котором приняли участие представители 52 городов страны.

«Символично, что Урюпинск — столица российской провинции — объединил малые города в обсуждении важных вопросов. Город растет, развивается, становится краше, — отметил Сергей Горняков. — Уверен, что подготовка к 400-летнему юбилею, который мы будем отмечать в сентябре 2018 года, привлечет дополнительный интерес к Урюпинску и его истории, станет новым этапом в жизни города, позволит реализовать многие интересные и важные проекты, направленные на его развитие».

Для справки

Казачий городок Урюпин был основан в 1618 году в среднем течении Хопра на правом берегу реки у обрыва или, как говорили в старину, «у руба». От этого, по одной из версий, и произошло название Урюпинска. Первоначально поселение занимало правый низменный берег Хопра, но в 1704 году из-за нередких затоплений было перенесено на противоположный, более крутой берег реки.

В 18−19 веках станица Урюпинская становится одним из важнейших торговых центров юга России, здесь проводились ежегодные зимняя Крещенская и осенняя Покровская ярмарки. С 1857 года станица Урюпинская являлась административным центром Хоперского округа Войска Донского. Здесь были открыты школы, в том числе военно-ремесленная, реальное училище, а позже женская и мужская гимназии.

Годы становления советской власти на Дону и в Прихоперье сопровождались ожесточенной классовой борьбой, в ходе которой станица Урюпинская много раз переходила из рук в руки. 7 января 1929 года решением Президиума Всероссийского центрального исполнительного комитета она была преобразована в город Урюпинск.

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