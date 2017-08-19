Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Крупные спекулянты приготовились к значительному снижению доллара
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Как автомобиль превратился в орудие теракта в ЕвропеВ четверг автофургон врезался в толпу на пешеходной туристической улице Рамбла в центре Барселоны
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
В России создали крупнейший экскаватор (фото)
В США сделают летающий автомобиль DeLorean
Заворотнюк оказалась в эпицентре теракта в Барселоне – СМИ
Счастливы вместе: Кудрявцева показала фото с мужем
Анжелика Варум восхитила поклонников элегантным платьем (фото)
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
Пилот РФ о свободной охоте в Сирии: Уничтожаем все
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
10Землетрясение на юго-западе Китая
09:28 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Цифры приема в вузы, по мнению Василия Жарко, должны определять Минтруда и Минэкономики

Экономика подскажет вузам в стране вдвое больше тех, кто окончил учреждения среднего специального и профессионально-технического образования, а надо бы наоборот. Это наблюдение прозвучало из уст вице-премьера Василия Жарко на рабочей встрече с Президентом по вопросам развития образовательной сферы.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Чуть позже Василий Иванович уточнил: Правительство не собирается искусственно сокращать количество поступающих, но контрольные цифры приема должна определять экономика, а именно Министерство труда и социальной защиты и Министерство экономики. Их задача — своевременно определить, где и какие специалисты потребуются в перспективе.

Читайте также
Минобразования проверяет в регионах готовность школ к новому учебному году

В пирамиде обучения действительно есть некий перекос. Цифры достаточно красноречивы. Если вузы в этом году намеревались зачислить 53,5 тысячи первокурсников, то профессионально-технические заведения — 29,9, ссузы — 39,3 тысячи. То есть оба уровня образования, нацеленного в первую очередь на практику, сильно уступают по востребованности высшей ступени.

Впрочем, по словам Василия Жарко, уже сейчас наблюдается тенденция к уменьшению набора в институты, университеты и академии. Нынче принято на 6,8% меньше абитуриентов, чем в 2010-м. Зато в учреждения среднего специального образования планируется зачислить на 4,5% больше прежнего, в профессионально-технические — на 2,3%.

Но факт остается фактом: в вузы должны идти наиболее подготовленные, мотивированные. Остальным училища, колледжи и техникумы, во-первых, дадут профессию, а во-вторых — четкое осознание, куда дальше двигаться в плане собственного развития. Ведь у нас на 51 вуз приходится 135 учреждений профессионально-технического образования и 113 ссузов.

До сегодняшнего дня набор в вузы планировали ректоры. Ректору выгодно — чем больше у него студентов, тем больше у него платников, — считает Василий Жарко. И платная форма обучения превалирует: на нее в этом году собирались принять более 31 тысячи человек. Но если бюджетные места укомплектовали полностью, то пока недосчитались около 2.000 желающих учиться за деньги. 1.158 в государственных вузах и 853 в частных.

Возникает вопрос: а нужны ли тогда такие места? И следом другой: не слишком ли распространилось у нас заочное образование? Заочников же в стране в прошлом году было 45%. Кое-где и вовсе удивительное выходит соотношение. Скажем, в Международном гуманитарно-экономическом институте в 2016/2017 году обучались 48 студентов-очников и 1.041 заочник, а в Институте парламентаризма и предпринимательства пропорция 65 к 1.130. Вот почему среди предложений Минобразования — сократить набор на заочное, перевести это направление в основном на платные рельсы и поставить таким абитуриентам условие: только через год после окончания школы и при наличии стажа.

Лариса КРЫМОВА.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
КНДР пригрозила атаковать американскую военную базу в Тихом океане
США не планируют оставаться в Сирии после победы над ИГ
Телеканал Life прекратил вещание
Россию признали одним из лидеров в оказании гуманитарной помощи
В укрытии террористов в Испании нашли взрывчатку «Мать Сатаны»
Число пострадавших в финском Турку выросло до 10 человек
Роспотребнадзор предупредил россиян об эпидемии гриппа в Индии
Машина въехала в магазин в Сиднее
Спорт
«Спартак» сыграет с «Локомотивом» в субботнем матче РФПЛ Три матча в Екатеринбурге, Москве и Казани пройдут в субботу в седьмом туре чемпионата России по футболу
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Известного шансонье обвинили в афере при строительстве коттеджей
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь