Цифры приема в вузы, по мнению Василия Жарко, должны определять Минтруда и Минэкономики

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Чуть позже Василий Иванович уточнил: Правительство не собирается искусственно сокращать количество поступающих, но контрольные цифры приема должна определять экономика, а именно Министерство труда и социальной защиты и Министерство экономики. Их задача — своевременно определить, где и какие специалисты потребуются в перспективе.

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В пирамиде обучения действительно есть некий перекос. Цифры достаточно красноречивы. Если вузы в этом году намеревались зачислить 53,5 тысячи первокурсников, то профессионально-технические заведения — 29,9, ссузы — 39,3 тысячи. То есть оба уровня образования, нацеленного в первую очередь на практику, сильно уступают по востребованности высшей ступени.

Впрочем, по словам Василия Жарко, уже сейчас наблюдается тенденция к уменьшению набора в институты, университеты и академии. Нынче принято на 6,8% меньше абитуриентов, чем в 2010-м. Зато в учреждения среднего специального образования планируется зачислить на 4,5% больше прежнего, в профессионально-технические — на 2,3%.

Но факт остается фактом: в вузы должны идти наиболее подготовленные, мотивированные. Остальным училища, колледжи и техникумы, во-первых, дадут профессию, а во-вторых — четкое осознание, куда дальше двигаться в плане собственного развития. Ведь у нас на 51 вуз приходится 135 учреждений профессионально-технического образования и 113 ссузов.

До сегодняшнего дня набор в вузы планировали ректоры. Ректору выгодно — чем больше у него студентов, тем больше у него платников, — считает Василий Жарко. И платная форма обучения превалирует: на нее в этом году собирались принять более 31 тысячи человек. Но если бюджетные места укомплектовали полностью, то пока недосчитались около 2.000 желающих учиться за деньги. 1.158 в государственных вузах и 853 в частных.

Возникает вопрос: а нужны ли тогда такие места? И следом другой: не слишком ли распространилось у нас заочное образование? Заочников же в стране в прошлом году было 45%. Кое-где и вовсе удивительное выходит соотношение. Скажем, в Международном гуманитарно-экономическом институте в 2016/2017 году обучались 48 студентов-очников и 1.041 заочник, а в Институте парламентаризма и предпринимательства пропорция 65 к 1.130. Вот почему среди предложений Минобразования — сократить набор на заочное, перевести это направление в основном на платные рельсы и поставить таким абитуриентам условие: только через год после окончания школы и при наличии стажа.