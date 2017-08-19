Цифры приема в вузы, по мнению Василия Жарко, должны определять Минтруда и Минэкономики
Экономика подскажет вузам в стране вдвое больше тех, кто окончил учреждения среднего специального и
Экономика подскажет вузам в стране вдвое больше тех, кто окончил учреждения среднего специального и
Чуть позже Василий Иванович уточнил: Правительство не собирается искусственно сокращать количество поступающих, но контрольные цифры приема должна определять экономика, а именно Министерство труда и социальной защиты и Министерство экономики. Их задача — своевременно определить, где и какие специалисты потребуются в перспективе.
В пирамиде обучения действительно есть некий перекос. Цифры достаточно красноречивы. Если вузы в этом году намеревались зачислить 53,5 тысячи первокурсников, то
Впрочем, по словам Василия Жарко, уже сейчас наблюдается тенденция к уменьшению набора в институты, университеты и академии. Нынче принято на 6,8% меньше абитуриентов, чем в 2010-м. Зато в учреждения среднего специального образования планируется зачислить на 4,5% больше прежнего, в
Но факт остается фактом: в вузы должны идти наиболее подготовленные, мотивированные. Остальным училища, колледжи и техникумы,
До сегодняшнего дня набор в вузы планировали ректоры. Ректору выгодно — чем больше у него студентов, тем больше у него платников, — считает Василий Жарко. И платная форма обучения превалирует: на нее в этом году собирались принять более 31 тысячи человек. Но если бюджетные места укомплектовали полностью, то пока недосчитались около 2.000 желающих учиться за деньги. 1.158 в государственных вузах и 853 в частных.
Возникает вопрос: а нужны ли тогда такие места? И следом другой: не слишком ли распространилось у нас заочное образование? Заочников же в стране в прошлом году было 45%.
Лариса КРЫМОВА.