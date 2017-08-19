«Игра престолов» спровоцировала туристический бум на испанском острове

Источник: AP 2017

В сериале остров Гастелугаче носит название Драконий Камень, и на нем расположен поражающий своими масштабами одноименный замок, вокруг которого летают драконы.

В реальности на островке стоит лишь небольшая часовня Сан-Хуан-де-Гастелугаче, возведенная в честь Иоанна Крестителя, однако это не делает окружающие пейзажи менее великолепными.

Считается, что часовня была возведена более 1000 лет назад и после многолетних войн имеет историческое значение для испанцев и басков. С материком остров соединен рукотворным мостом, который переходит в извилистую лестницу, насчитывающую 241 ступень.

Прибывающие на Гастелугаче туристы могут наслаждаться панорамными видами побережья Бискайского залива, пишет Daily Mail.

Съемки «Игры престолов» на территории Испании не прошли мимо туристических компаний, которые начали организовывать туры по местам производства сериала. Благодаря этому только Андалусию в 2016 году посетили более 10,6 млн туристов, что на 2 млн больше, чем в 2014 году.