В Хабаровске на митинге жители потребовали тюремных сроков для живодерок

Источник: ДЕЙТА

Активисты — зоозащитники требуют назначения максимально возможного срока для двух жительниц Хабаровска, которые издевались над животными, убивали их и снимали все это на видео.

На следующей неделе, 22 августа, должны начаться прения сторон по делу, поэтому зоозащитники и решили организовать митинг.

Как рассказала в беседе с ИА «Deita.ru’председатель организации «Зоозащита-ДВ» Наталья Коваленко, цель — не «давить» на судью, а показать, что жители города помнят о бесчеловечных преступлениях и издевательствах над беззащитными животными.

«Мы хотим показать, что общественность помнит о зверствах несовершеннолетних живодерок: забитую до смерти таксу, маленького щенка, которого утопили, об отрезанных крыльях голубей… И ведь после этих издевательствах над животными живодерки “пошли” дальше… И уже нападали и грабили людей, — сказала Наталья Коваленко».

Напомним, в потрясшем всю страну «деле живодерок» — 15 случаев убийства животных и нападение и грабеж человека, и им также предъявлено обвинение по статьям «разбой» и «оскорбление чувств верующих».