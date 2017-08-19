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09:43 (мск), источник: ДЕЙТА

В Хабаровске на митинге жители потребовали тюремных сроков для живодерок

В субботу, 19 августа, на одной из центральных площадей Хабаровска жители вышли на митинг, чтобы еще раз привлечь внимание к нашумевшему делу об убийствах и издевательствах над животными, сообщает ИА «Deita.ru».

Источник: ДЕЙТА

Активисты — зоозащитники требуют назначения максимально возможного срока для двух жительниц Хабаровска, которые издевались над животными, убивали их и снимали все это на видео.

На следующей неделе, 22 августа, должны начаться прения сторон по делу, поэтому зоозащитники и решили организовать митинг.

Как рассказала в беседе с ИА «Deita.ru’председатель организации «Зоозащита-ДВ» Наталья Коваленко, цель — не «давить» на судью, а показать, что жители города помнят о бесчеловечных преступлениях и издевательствах над беззащитными животными.

«Мы хотим показать, что общественность помнит о зверствах несовершеннолетних живодерок: забитую до смерти таксу, маленького щенка, которого утопили, об отрезанных крыльях голубей… И ведь после этих издевательствах над животными живодерки “пошли” дальше… И уже нападали и грабили людей, — сказала Наталья Коваленко».

Напомним, в потрясшем всю страну «деле живодерок» — 15 случаев убийства животных и нападение и грабеж человека, и им также предъявлено обвинение по статьям «разбой» и «оскорбление чувств верующих».

Инна Эстрина.

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