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09:57 (мск), источник: Вести - Воронеж

В воронежском аэропорту усилили меры безопасности из-за вируса Коксаки

В международном аэропорту «Воронеж» усилили меры безопасности в связи со вспышкой вируса Коксаки в Турции.

Пассажиров, вернувшихся из-за границы, встречает представитель регионального Роспотребнадзора. Специалист обращает внимание на чистоту кожного покрова: нет ли сыпи, покраснений, рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе аэропорта в пятницу, 18 августа.

Указание об усилении санитарно-карантинного контроля получили все региональные управления Роспотребнадзора. В воронежском аэропорту представитель ведомства сопровождает каждый рейс из Турции для повышения мер безопасности.

В пресс-службе аэропорта «Воронеж» рассказали, что пассажиров всех международных рейсов также досматривает дежурный врач. Это не связано со вспышкой вируса, такие меры принимались всегда.

— У нас круглосуточно дежурит врач, который всех пассажиров международных рейсов проверяет тепловизором. Это специальное мобильное устройство, очень дорогостоящее, показывает температуру человека. Врач стоит возле трапа, никого лично не досматривает. Он видит состояние каждого выходящего из самолёта через экран тепловизора. Соответственно, если температура тела повышена, то устройство даёт сигнал. Также специалист смотрит на кожные покровы, нет ли сыпи, — пояснили в пресс-службе аэропорта.

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Если у человека выявляются какие-либо признаки болезни, то его на машине скорой помощи аэропорта доставляют в санитарно-карантинный пункт, также работающий круглосуточно. Он отдельно оборудован инфекционными боксами и оснащён современным медицинским оборудованием.

— Если врачи нашего пункта самостоятельно справляются, всё выясняют, то человека отпускают домой. Если же есть какие-то подозрения на наличие инфекции, то вызывают городскую скорую помощь, которая ставит диагноз. Если есть подозрения на инфекцию, то пассажира отвозят в инфекционную больницу для установления окончательного диагноза, — пояснили в аэропорту «Воронеж».

Представитель Роспотребнадзора дежурит в аэропорту уже неделю. За это время случаев заболевания выявлено не было. Врачи отметили, что вирус Коскаки не карантинный. Человек, у которого это заболевание может выявиться, не нуждается в изоляции. Болезнь излечима.

В Воронеже первым заразившимся вирусом Коксаки стал 4-летний Руслан. Мальчик подцепил болезнь на отдыхе в турецком Белеке. Сначала у ребёнка поднялась температура, а через два дня пошла сыпь. Красные точки образовались вокруг рта, на ладошках, локтях, коленях, ступнях, а после — сменились зудящими волдырями. По страховке мама мальчика Екатерина обратилась к отельному врачу, тот отправил её с Русланом в больницу. Там сразу сказали, что малыш подхватил вирус Коксаки, который передаётся воздушно-капельным путём детям до 6 лет. Мальчику прописали необходимые лекарства и отправили в отель.

Свой отдых семья прерывать не стала: через пару дней ребёнок почувствовал себя лучше. Сейчас мальчик окончательно поправился, его жизни ничего не угрожает.

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