В воронежском аэропорту усилили меры безопасности из-за вируса Коксаки
В международном аэропорту «Воронеж» усилили меры безопасности в связи со вспышкой вируса Коксаки в Турции.
В международном аэропорту «Воронеж» усилили меры безопасности в связи со вспышкой вируса Коксаки в Турции.
Пассажиров, вернувшихся
Указание об усилении
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— У нас круглосуточно дежурит врач, который всех пассажиров международных рейсов проверяет тепловизором. Это специальное мобильное устройство, очень дорогостоящее, показывает температуру человека. Врач стоит возле трапа, никого лично не досматривает. Он видит состояние каждого выходящего из самолёта через экран тепловизора. Соответственно, если температура тела повышена, то устройство даёт сигнал. Также специалист смотрит на кожные покровы, нет ли сыпи, — пояснили в
Если у человека выявляются
— Если врачи нашего пункта самостоятельно справляются, всё выясняют, то человека отпускают домой. Если же есть
Представитель Роспотребнадзора дежурит в аэропорту уже неделю. За это время случаев заболевания выявлено не было. Врачи отметили, что вирус Коскаки не карантинный. Человек, у которого это заболевание может выявиться, не нуждается в изоляции. Болезнь излечима.
В Воронеже первым заразившимся вирусом Коксаки стал 4-летний Руслан. Мальчик подцепил болезнь на отдыхе в турецком Белеке. Сначала у ребёнка поднялась температура, а через два дня пошла сыпь. Красные точки образовались вокруг рта, на ладошках, локтях, коленях, ступнях, а после — сменились зудящими волдырями. По страховке мама мальчика Екатерина обратилась к отельному врачу, тот отправил её с Русланом в больницу. Там сразу сказали, что малыш подхватил вирус Коксаки, который передаётся
Свой отдых семья прерывать не стала: через пару дней ребёнок почувствовал себя лучше. Сейчас мальчик окончательно поправился, его жизни ничего не угрожает.